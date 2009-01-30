Karayalçın’dan Gökçek’e karşı birliktelik çağrısı

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Karayalçın, partilere Gökçek’e karşı birliktelik çağrısı yaptı.



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, "Bu işin CHP'si, DSP'si, DP'si, ANAP'ı, AKP'lisi yok. Bu bilgisiz, beceriksiz yönetimden kurtulmak için Ankara birlikteliğine çağırıyoruz" dedi.



Karayalçın, Ankara Kulübü’nde bazı eski siyasetçilerin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'nın 15 yıldır aynı kişi tarafından yönetildiğini, bu süre içinde Ankara'nın ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını savundu.



Bu sorunların başında Kızılırmak suyunun arıtılmaması, Gerede Projesi ile metro hatlarının devreye sokulamaması, işsizliğin ve yoksulluğun önlenememesinin geldiğini ifade eden Karayalçın, 3 milyar dolarlık kaynakla bu sorunların üstesinden geleceklerini öne sürdü.



1 milyar dolar harcandı iddiası



Kızılırmak suyunun Ankara'ya getirilmesi için 1 milyar dolar harcandığını ileri süren Karayalçın, bunun dünyanın en önemli enerji projelerinden biri olan Bakü-Ceyhan petrol boru hattı için yapılan yatırımın yarısına eşit olduğunu ifade etti.



Karayalçın, önceki seçimlerde, "Ankara yönetimini bölüne bölüne kaybettiklerini ama şimdi birleşe, birleşe almak istediklerini" dile getirdi.



Ankaralıların isteğinin de bu yönde olduğunu ifade eden Karayalçın, "Birleşme sağlandı. Sosyal demokratların bir araya gelmeleri bu yönetimden kurtulmak isteyen, önceki seçimlerde diğer siyasi partilere oy vermiş hemşehrilerimizin de çok ciddi desteğini sağladı. Bu işin CHP'si, DSP'si, DP'si, ANAP'ı, AKP'lisi yok. Bu bilgisiz, beceriksiz yönetimden kurtulmak için Ankara birlikteliğine çağırıyoruz" diye konuştu.



Toplantıda, seçilmesi halinde uygulayacağı projelerden de bahseden Karayalçın, belediye yönetiminin şeffaf olması gerektiğini, bu doğrultuda belediye meclis toplantılarının televizyondan canlı yayımlanacağını, kendisi ve ailesi ile belediye yöneticilerinin mal varlıklarını sürekli internet üzerinden göz önüne sereceğini, belediye hesaplarının bağımsız meslek örgütlerince denetlenmesinin önünü açacağını kaydetti.



Toplantıda, Ankara Kulübü üyesi bazı eski siyasetçiler tarafından Karayalçın'a destek veren bir bildiri okundu.



Toplantıya, CHP'nin Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin ile Altındağ Belediye Başkan adayı Ümit Buğdaycı da katıldı.

