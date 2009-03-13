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Politika

Karayalçın'dan Gökçek'e: Bu şerefsizlik

CHP Ankara adayı Karayalçın, kendisini PKK'yı Meclis'e taşımakla suçlayan Gökçek'e yanıt verdi: Bunu diyenler hem korkar, hem şerefsiz

13 Mart 2009 02:00

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, TGRT ekranlarında ‘kendisini PKK’yı Meclis’e taşımak’la suçlayan AKP’li rakibi Melih Gökçek’e yanıt verdi.

Dün bir açıklama yapan Karayalçın, şunları söyledi: “Film stüdyosuna girmişler günlerdir montaj yapıyorlar. Fakat bunu yapanların korkaklığını düşünün ki yaptıkları işin altına imzalarını atamıyorlar. Sevgili hemşerilerim bu olay şerefsizliktir.”

Karayalçın Gökçek’le iddiaları yayımlayan TGRT sunucusu Mehmet Soysal’ı mahkemeye vereceğini de söyledi. 




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