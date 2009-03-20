Karayalçın’dan Gökçek’e 100 bin liralık dava

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek aleyhinde 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.





Karayalçın'ın seçim bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, avukat Ayça Lütfiye Akpek tarafından hazırlanan dava dilekçesi, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine sunuldu.



Dava dilekçesinde, davalı Melih Gökçek'in, konuk olarak katıldığı CNN Türk'te yayımlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında, "asılsız, gerçek dışı beyanları ve ithamları ile Karayalçın'ın, kamuoyu nezdinde yasa dışı bir terör örgütünün yandaşı olarak lanse edildiği" savunuldu.



Dilekçede, şu görüşlere yer verildi:



"Davalının, müvekkilime 2004 yılında SHP Genel Başkanı iken Diyarbakır'da düzenlenen bir mitingde, 'PKK'nın şehitlerine saygı duruşunda bulunun' dediğini iddia etmiştir. Bu iddia tamamen gerçek dışıdır. Bu mitingde müvekkilim, davalının beyanlarının aksine 'Fırat'ın doğusu da bizim, batısı da bizimdir. Devletimiz tektir, ulusumuz tümdür, yurdumuzu böldürmeyiz' demiştir.



Müvekkilimin, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlılığı açıkça ortada iken davalı, 'teröristlerin yanında', 'PKK'yı terör örgütü kabul etmiyor', 'PKK'nın şehitlerine saygı duruşunda bulunun' biçiminde gerçeklerle ilgisi olmayan haber ve açıklamalarla kamuoyunu yanılttığı gibi eleştiri sınırlarını aşarak müvekkilimin şeref ve onurunu küçültmeyi, siyasi kimliğini zedelemeyi hedeflemektedir."



Dilekçede, davalı Melih Gökçek'ten 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulunuluyor.

