Karayalçın'dan birlik çağrısı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, ''Temel görevimiz, bir araya gelerek, bilgisiz, beceriksiz, yetersiz, yeteneksiz yönetimi Ankara'nın başından atmaktır, parti ismi önemli değildir'' dedi.



Karayalçın, Kızılırmak Köy Dernekleri Federasyonunda yaptığı konuşmada, siyasi açıdan kısmi birleşmeleri yeterli görmediğini anlattı.



İki siyasi partinin birleşmesi durumunda dışarıda kalanların iktidarla mücadele yerine, birleşenlerle mücadeleye girdiğini ifade eden Karayalçın, ''Temel görevimiz, bir araya gelerek, bilgisiz, beceriksiz, yetersiz, yeteneksiz yönetimi Ankara'nın başından atmaktır, parti ismi önemli değildir. Bunu sağlayabilmek için Karayalçın olarak, nerede durmam gerekiyorsa orada duracağım, nerede olmam gerekiyorsa orada olacağım'' diye konuştu.



Karayalçın, Ankara'da seçimi kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ederek, ''Gökçek, zaten gidecek. Solda birlikteliğin sağlanmasına karşın, merkez sağın desteğinin alınmasına karşın Ankara'da seçimin kaybedilmesi durumunda Türkiye için ortaya çıkacak olumsuzluğu düşünmek bile istemiyorum'' dedi.



Murat Karayalçın, solda birleşmenin sadece Ankara'da sağlanabildiğini de belirterek, bunun diğer illerde gerçekleştirilememesini eleştirdi.