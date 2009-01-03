Karayalçın’dan Ankara için acil eylem paketi

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, Ankara için 3 milyar dolarlık proje paketi hazırladıklarını bildirdi



Karayalçın, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu’yu dün makamında ziyaret etti. Ankara için acil eylem planı hazırladıklarını ifade eden Karayalçın, Gerede suyunun Ankara’ya getirilmesinin, metronun bitirilmesinin, 25 bin kişiye istihdam sağlanmasının, hemşehrilik geliri verilmesinin öncelikli projeleri arasında yer aldığını söyledi. Karayalçın, proje paketinin tutarının 3 milyar doları bulduğunu kaydetti.



Kayıt dışı istihdamla mücadele ve trafik hizmetleri konusunda belediyelerin görev üstlenmesi gerektiğini ifade eden Karayalçın, belediye işçilerinin sendikal tercihlerine müdahale edilmemesinin ve taşeronlaşmanın önüne geçilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Uslu ise, Karayalçın isminin Ankara ve kendileri için önemli olduğunu, Karayalçın’ın adaylığından memnunluk duyduklarını söyledi. Siyasetteki düzey sorunundan kaygı duyduklarını belirten Uslu, Karayalçın’ın üslubunun bu sorunun aşılmasına katkıda bulunacağına inandıklarını kaydetti.

