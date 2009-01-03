T24 LogoT24 Logo
Politika

Karayalçın’dan Ankara için acil eylem paketi

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Karayalçın, 3 milyar dolarlık proje paketi hazırladıklarını bildirdi

03 Ocak 2009 02:00

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, Ankara için 3 milyar dolarlık proje paketi hazırladıklarını bildirdi

Karayalçın, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu’yu dün makamında ziyaret etti. Ankara için acil eylem planı hazırladıklarını ifade eden Karayalçın, Gerede suyunun Ankara’ya getirilmesinin, metronun bitirilmesinin, 25 bin kişiye istihdam sağlanmasının, hemşehrilik geliri verilmesinin öncelikli projeleri arasında yer aldığını söyledi. Karayalçın, proje paketinin tutarının 3 milyar doları bulduğunu kaydetti.

Kayıt dışı istihdamla mücadele ve trafik hizmetleri konusunda belediyelerin görev üstlenmesi gerektiğini ifade eden Karayalçın, belediye işçilerinin sendikal tercihlerine müdahale edilmemesinin ve taşeronlaşmanın önüne geçilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Uslu ise, Karayalçın isminin Ankara ve kendileri için önemli olduğunu, Karayalçın’ın adaylığından memnunluk duyduklarını söyledi. Siyasetteki düzey sorunundan kaygı duyduklarını belirten Uslu, Karayalçın’ın üslubunun bu sorunun aşılmasına katkıda bulunacağına inandıklarını kaydetti.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24