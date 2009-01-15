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Politika

Karayalçın'a 'Kara Sevda'

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Karayalçın seçim çalışmalarında propoganda için Barış Manço’nun “Kara Sevda” isim

15 Ocak 2009 02:00

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Karayalçın seçim çalışmalarında propoganda için Barış Manço’nun “Kara Sevda” isimli şarkısını seçti. Karayalçın’ın mitinglerinde Manço’nun ünlü şarkısı çalınacak.

Soyadı ile uyum içinde olan parçayı yeniden düzenleten ve 29 Mart seçimlerine hızlı bir kampanya ile giren Karayalçın, “Kara sevda” şarkısının yeni düzenlenen bestesi ile Başkentlilerden oy isteyecek. Karayalçın ardından yarışacağı rakipleri AKP’li Melih Gökçek ve MHP’li Mansur Yavaş’ın da şarkı tercihleri merakla beklenmeye başladı. Karayalçın’ın seçim propogandasında kullanacağı parça şöyle:

Nasıl anlatsam bilemiyorum içim içime sığmıyor
O deli dolu neşe dolu kişi ben değilim sanki
Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var benim içim yanıyor
Eksi kırk derece soğuk suda bile yüzerim inan ki
Karasevda kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki
Karasevda kara sevda seni benden kim ayırabilir ki
Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime
Nasıl oldu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine

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