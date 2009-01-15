Karayalçın'a 'Kara Sevda'

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Karayalçın seçim çalışmalarında propoganda için Barış Manço’nun “Kara Sevda” isimli şarkısını seçti. Karayalçın’ın mitinglerinde Manço’nun ünlü şarkısı çalınacak.



Soyadı ile uyum içinde olan parçayı yeniden düzenleten ve 29 Mart seçimlerine hızlı bir kampanya ile giren Karayalçın, “Kara sevda” şarkısının yeni düzenlenen bestesi ile Başkentlilerden oy isteyecek. Karayalçın ardından yarışacağı rakipleri AKP’li Melih Gökçek ve MHP’li Mansur Yavaş’ın da şarkı tercihleri merakla beklenmeye başladı. Karayalçın’ın seçim propogandasında kullanacağı parça şöyle:



Nasıl anlatsam bilemiyorum içim içime sığmıyor

O deli dolu neşe dolu kişi ben değilim sanki

Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var benim içim yanıyor

Eksi kırk derece soğuk suda bile yüzerim inan ki

Karasevda kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki

Karasevda kara sevda seni benden kim ayırabilir ki

Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime

Nasıl oldu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine

