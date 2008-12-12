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Politika

Karayalçın: Yoksul ailelere her ay 600 YTL

CHP Ankara adayı Karayalçın, 'Yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelere her ay 600 YTL yardımda bulunacağız' dedi

12 Aralık 2008 02:00

CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Murat Karayalçın, eğer seçimleri kazanırsa yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelere düzenli olarak 600 YTL yardımda bulunacaklarını söyledi.
Murat Karayalçın, Ankara'nın Ayaş ilçesinde partililerle bir araya geldi. Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç ile omuz omuza çalışıp ilçenin sorunlarını çözeceklerini belirten Karayalçın, vatandaşlardan yerel seçimlerde destek istedi.
Metro, Dikmen Vadisi ve Batıkent projelerinin kendisine ait olduğunu kaydeden Murat Karayalçın, Ankaralıları rahatlatacak yeni projeleri olduğunu belirtti.

Birinci hedef, su sorununu çözmek

Ankara'nın su sorununu çözeceğini ifade eden Karayalçın, Kesikköprü'den Ankara'ya getirilen suyun temiz olmadığını, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de bunu doğruladığını öne sürdü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştiren Karayalçın, Ankara'nın 15 yılda son derece yoksullaştırıldığını savundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin 400 bin aileye kömür ve gıda yardımı yaptığını açıkladığını hatırlatan Murat Karayalçın, "400 bin aileye gıda ve kömür yardımı yapılması, Ankaralıların ne kadar fakirleştirildiğinin en güzel örneğidir" dedi.
Karayalçın, Ankara'da yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelere 600 YTL yardımda bulunacağını belirterek, "Ankara'da 90 bin aile yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bunlara aylık 600 YTL yardımda bulunacağız. Bu para Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 10'una tekabül ediyor" dedi.

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