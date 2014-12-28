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Karayalçın: Şişli halkından CHP adına özür diliyorum

‘Bu siyasi bir tartışmadan çok, bireysel bir tartışma. Hukuk ve disiplinle çözüleceğine inanıyorum’

28 Aralık 2014 17:31

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Murat Karayalçın, kendisinin farklı planları olduğunu ancak bu görevi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine önermesi üzerine 'kabul etmek zorunda kaldığını' söyledi. Karayalçın, Şişli'de mevcut başkan Hayri İnönü ve eski başkan Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül üzerinden yapılan tartışmalar nedeniyle CHP adına da özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve başlayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, yeni görevi için “Niyetim bu değildi, ama zorunluluk nedeniyle kabul ettim” dedi.

Habertürk gazetesinden Kübra Par’a konuşan Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ’nun, İstanbul İl Başkanlığı için kendisine ihtiyacı olduğunu söylediğini belirterek, “Bu öneri çok onur vericiydi ama doğrusu benim hazırlığım farklıydı. Ankara’dan milletvekili aday adayıydım. Ama mensubu olduğunuz partinin genel başkanı ‘Sana ihtiyacım var’ diyorsa ya bunu kabul etmek ya da siyaseti bırakmak durumundasınız. Dış siyasette buna ‘Take it or leave it’ derler. Ya tümüyle kabul edersin ya da tümüyle terk edersin. Niyetim bu değildi, ama zorunluluk nedeniyle kabul ettim” dedi.

Karayalçın, ‘Şişli’deki kavga’ ile ilgili bir soru üzerine ise “Şişli halkından, CHP adına özür diliyorum. Bu siyasi bir tartışmadan çok, bireysel bir tartışma. Hukuk ve disiplinle çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Karayalçın Melih Gökçek’i özleyip özlemeyeceği yönündeki soruya da “Hiç özlememiştim kendisini. İstanbul’da da özlemeyeceğim” yanıtını verdi.

Habertürk'te yayımlanan söyleşinin tamamını okumak için tıklayın

 

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