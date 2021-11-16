Karayalçın'ın kamulaştırdığı araziler Gökçek döneminde kooperatiflere satılmış; AYM, Büyükşehir Belediyesi'ni 'haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle' haksız buldu

Ankara'da Murat Karayalçın'ın belediye başkanı olduğu dönemde toplu konut amacıyla kamulaştırılan 52 taşınmazın bir kısmının Melih Gökçek döneminde amacı dışında kooperatiflere devredilmesi mahkemelik oldu. Anayasa Mahkemesi (AYM), 3 bin TL karşılığında kamulaştırılan arazisinin 1.2 milyon TL'ye satılmasına itiraz eden arazi sahibini haklı bularak, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Gökçek döneminde üçüncü kişilere devredildi

Murat Karayalçın'ın belediye başkanı olduğu dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beytepe Lodumlu'da bulunan 52 taşınmaz için kamulaştırma kararı aldı. 1993 yılında alınan kararla söz konusu taşınmazlar toplu konut alanı ilan edildi. 180 bin metrekareye yakın alanda yapılan kamulaştırmayla yurttaşın kullanımına sunulacak şekilde ucuz konut inşa edilmesi planlandı. Daha sonra bu taşınmazlardan 12'si Melih Gökçek'in belediye başkanı olduğu 2002 yılının Ağustos ayında üç ayrı kooperatife satıldı. Bu arazilerin bir bölümü de 2013 ve 2014 yıllarında üçüncü kişilere devredildi.

5 yıllık zaman aşımı gerekçesiyle reddedildi

Taşınmazlarda hissesi bulunan ve 1994 yılında payını rızasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine devreden bir Ahmet Yazı ise belediyenin haksız kazanç sağladığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, beş yıllık zaman aşımını gerekçe göstererek davayı reddetti. Yazı, bu kez itirazını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

1.2 milyon TL'ye kooperatiflere satıldı

İtirazı inceleyen Anayasa Mahkemesi, başvurucunun hissesi bulunan bin 228 metrekarelik kısımda 2012 yılına kadar kamulaştırma amacına uygun işlem yapılmadığı tespitinde bulundu. AYM kararında 1993 yılında 3 bin TL'ye kamulaştırılan taşınmazların, özel mülkiyet şekli kazandırılarak 1.2 milyon TL'ye satıldığı tespiti de yapılırken, üçüncü kişilere ve kooperatiflere devredilen taşınmazların devrine uygun kullanılıp kullanılmadığının takibinin ise yapılmadığı vurgulandı.

AYM, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti

Kamu yararına uygun olmayan şekilde kullanılan parsellere ilişkin bedelin başvurucuya iade edilmediğinin altını çizen Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin de başvurucuya ait olan parsellerin kamulaştırma amacına uygun devredilip devredilmediğine ilişkin bir tespitte bulunmadığını vurguladı. Sonuç olarak mülkiyet hakkının ihlale edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi, mülkiyet hakkı ihlalinin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması talebiyle başvurucunun dosyasını Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi.