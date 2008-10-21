Karayalçın: Herkesten oy istiyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’i parti genel merkezinde ziyaret etti. Sezer ve Karayalçın, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı.Karayalçın, Sezer’i 31 Ekimde gerçekleştirecekleri Erdal İnönü’yü anma etkinliğine davet etmek ve SHP’nin yerel yönetim seçimleri için hazırladığı "Yerel Yaşam" programını sunmak için ziyaret ettiğini, bu arada Türkiye solunun daha ileri sonuçlar alabilmesi için sergilenmesi gerekli adımları da değerlendirdiklerini söyledi. Karayalçın çok yararlı ve keyifli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.Sezer de davet nedeniyle Karayalçın’a teşekkür ederek, görüşmede Türkiye ve dünya sorunlarını da tartıştıklarını ve yararlı bir görüşme olduğunu ifade etti. Sezer, şöyle devam etti: "Belli ki merak edilen, Mart seçimlerinde neler olacağı ama bugün o konu aramızda pek konuşulmadı. İşbirlikleri çokça konuşuluyor, bu işbirlikleriyle ilgili bir görüşme olmadı. Ancak Sayın Karayalçın’ın Sayın Baykal’la yaptığı görüşmeden anlaşılan o ki yerel seçimlerle ilgili CHP yolunu çizmiş. Ve yine anlaşılıyor ki bu konuyu hiç konuşmamamıza rağmen, Sayın Karayalçın da CHP’nin adayı oluyor Ankara’dan. Sayın Karayalçın son derece başarılı bir belediye başkanlığı süreci, önemli bir siyasi geçmişi olan bir siyasetçi. Kendisine başarılar diliyoruz. Türkiye’nin AKP’den kurtulmasının bu yerel seçimlerle başlayacağına da içtenlikle inandığımı belirtmek istiyorum.Tabii ki DSP de yerel seçimlerde en başarılı sonucu alacak çalışmayı gerçekleştirecek."Sezer, "DSP, Karayalçın’a destek vermeyecek mi?" sorusu üzerine Karayalçın’ın kendilerine herhangi bir taleple gelmediğini söyledi. Karayalçın da "DSP’den destek isteyecek misiniz?" sorusunu yanıtlarken, kendisinin her zaman Türkiye genelinde solda birliği savunmuş bir siyasetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Başkentte de Ankara birliği Ankara birlikteliği şeklinde bir yaklaşımı gerçekleştirmek istiyorum. Herkesin oyuna ihtiyacım var. Bu işin DSP’li SHP’li CHP’lisi yok. Daha önceki seçimlerde merkez sağ partilere oy vermiş hatta AKP için oy kullanmış hemşehrilerimden de oy istiyorum. Onun için tabi Sayın Sezer’den, arkadaşlarından şahsen, DSP’den oy isteminde bulunuyorum. Ancak bugün için önümüzdeki resim budur. Önümüzdeki günlerde bu resmin daha da güzelleşmesini diliyorum."Sezer, bir başka soru üzerine şu anda yerel seçimler konusunda CHP ve SHP arasında DSP’nin dışında gelişmeler yaşandığını belirterek, DSP’nin 22 Temmuz seçimlerinde geniş kapsamlı bir solda birlik istediğini, ancak o gün oluşan güç birliğinin Türkiye’yi "AKP’den kurtarmadığını" söyledi. Sezer, "O zaman, Türkiye’yi AKP’den kurtaracak başka projeler, geniş katılımlı, geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerekir. Ama bu sadece DSP ile olmaz" dedi. Karayalçın’a "bağımsız aday olması halinde destek verecekleri" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Sezer, "Biz bir öneri de bulunduk, solun sağdan da oy alabilecek şekilde bağımsız adayı olması halinde Sayın Karayalçın’ı destekleyeceğimizi söyledik, ama gelinen noktada böyle bir talep yok" diye konuştu.Sezer, diğer adaylar ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün DSP’den aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de olumlu bir noktada olduklarını belirterek, "Milletin başarılı bulduğu, sahiplendiği adaylarla DSP, yerel seçimlerde solun çıkışının adresi olacak" yanıtını verdi.Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisinin adaylığı konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine seçimlere 5 aydan uzun bir süre olduğunu hatırlattı. Karayalçın, "Sayın Melih Gökçek öyle bir hava yarattık sanki hemen bu hafta sonu seçim yapılıyormuş, seçim sadece Ankara’da yapılıyormuş, seçimde sadece iki aday varmış gibi. Bu doğru değil. Kendisinin partisindeki adaylığı garantilemek için böyle bir ihtiyacı olduğu anlaşılıyor ama önümüzde daha 5.5 ay var" dedi.Karayalçın, Gökçek’in CHP ile işbirliği konusundaki açıklamalarını nasıl değerlendirdiğini ilişkin soruyu yanıtlarken de "Kendi adaylığını garantilemek için ne yapması gerekirse yapan bir arkadaş. Ama benim bunları yanıtlayabilmem için önce partisinden aday olması lazım. Sayın Gökçek, AKP’nin adayı mı, değil mi? AKP’de çok sayıda değerli siyasetçinin aday adayı konumunda olduğunu duyuyoruz. O nedenle daha AKP’nin adayı olmayan birisi için yanıt verme ihtiyacını duymuyorum" diye konuştu.