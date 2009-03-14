Karayalçın: Hakkımda korsan kaset dağıtıldı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, başkentte, “kendisini karalamak” amacıyla on binlerce korsan kaset dağıtıldığını belirterek, “Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Altınok'u tasfiye etmek için iğrenç görüntüleri hazırlayan kim ise şimdi de bu yalan belgesini hazırlayan da odur” dedi.





Karayalçın, eski CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, kendisi ile ilgili korsan kasetler dağıtıldığını ancak kasetlerin altında isim olmadığından bunları kimin hazırladığı ve bu büyük harcamayı kimin yaptığının bilinmediğini söyledi.



Geçmişte büyükşehir belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık ve başbakan yardımcılığı, Milli Güvenlik kurulu üyeliği görevlerinde bulunduğunu anımsatan Karayalçın, “Kim benim hangi kararım, hangi uygulamam ya da hangi davranışım ile PKK bağlantısı kurabilir, böyle bir iddiayı ileri sürebilir?” diye sordu.



Karayalçın, kasette yer alan Diyarbakır mitinginde yaptığı konuşmada, İstasyon Meydanı'nda toplananlara devletin, ulusun ve yurdun bölünmez bir bütün olduğunu söylediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



“(Fırat;ın doğusu da Fırat;ın batısı da bizimdir) dedim. Yüzbinlerce yurttaşımız bu konuşmamı dakikalarca alkışladılar. O mitingde kimi PKK unsurlarının olması herhalde benim değil, o mitinge katılanların üstlerini arayarak alana alan güvenlik güçlerinin sorunudur. Bu korsan kasetleri kim hazırlamış olabilir? Kim bu kadar rezilleşebilir? Gerçeği halkın gözleri önünde kim bu kadar saptırabilir? Ankaralılar bu soruların cevabını çok iyi bilir. Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok;u tasfiye etmek için iğrenç görüntüleri hazırlayan ahlaksız kim ise şimdi de bu yalan belgesini hazırlayan da odur. Bu haysiyetsizliği, ahlaksızlığı ve şerefsizliği yapan, siyasetin düzeyini de düşürmekte ve siyaseti kirletmektedir.”



Hakkında asılsız iddialarda bulunanları mahkemeye verdiğini belirten Karayalçın, montajlanmış kasetleri dağıtanları önce Allah'a sonra da Ankaralılara havale ettiğini söyledi.



Karayalçın, Diyarbakır'da yaptığı konuşmanın siyaset hayatında yaptığı konuşmalar arasında en sevdiği konuşmalarından biri olduğunu da dile getirdi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karayalçın, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, SHP'nin Kürt sorununa ilişkin geçmişteki açılımlarına yönelik sözlerini hatırlatması üzerine, “Benim bugün CHP;nin Anakent Belediye Başkan Adayı olmam o iddiaların geçersizliğinin anlaşılmış olmasındandır” dedi.



Karayalçın, hakkındaki iddialardan milliyetçi kesimin oylarının Ak Parti lehine etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin soruya, “Diyarbakır'daki konuşmamda devletin tekliği, ulusun ve milletin bölünmez bütünlüğünü vurguladım. Bu mesajdan daha önemli bir şey olabilir mi? Cumhuriyetin kutsal üçlemesi olarak nitelediğim bu anlayışla milliyetçi arkadaşların oylarının bize geleceğini düşünüyorum” karşılığını verdi.



Karayalçın, korsan kasetlerle ilgili bir başka soru üzerine de kasetlerin altında isim olmadığından bir kişiye yönelik iddiada bulunamadığını ancak montajlanmış görüntüleri isimsiz dağıtılmasını “korkaklık” olarak değerlendirdiğini ifade etti.