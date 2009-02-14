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Politika

Karayalçın, Gökçek'i burun farkıyla geçti

Sonar'ın yaptığı araştırmaya katılan Ankaralıların yüzde 38.87'si Karayalçın, yüzde 38.08'i Melih Gökçek dedi.

14 Şubat 2009 02:00

Sonar'ın yaptığı araştırmaya katılan Ankaralıların yüzde 38.87'si Karayalçın, yüzde 38.08'i Melih Gökçek dedi.

Sonar Araştırma Şirketi, Ankara’da seçmenlerin parti tercihlerini saptamak amacıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankara’nın 25 ilçesinde 2.772 kişi ile görüşülerek yapılan anket sonuçlarında hata payı yüzde 0,95 olarak hesaplanıyor.



Yaşları 18 ile 55 değişen 2.772 kişinin yüzde 52,5’i erkek, yüzde 47,5’i ise kadın.

“Ankara ilinde yapılacak olan Yerel seçimlerde hangi partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan” adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 38,87’si CHP – Murat Karayalçın, yüzde 38,08’i AKP – Melih Gökçek, yüzde 20,32’si MHP – Mansur Yavaş ve yüzde 2,73’ü ise diğer cevabını verdi.

Ham sonuçlar

Anketin kararsızları dağıtılmadan ortaya çıkan ham sonuçlara göre ise Karayalçın yüzde 30,3; Gökçek 29,6, Yavaş 15,8, diğer partiler 2,1; kararsızlar ise 22,2 oranında oya sahip.

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