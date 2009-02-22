Karayalçın: Gökçek ve kadroları devrilmeli

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve kadrolarının, "Ankara'nın yönetiminden uzaklaştırılması ve devrilmesi gerektiğini" öne sürdü.



Karayalçın, Ayyıldız Mahallesi Kılıçoğlu İş Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, seçimlere 1 ay gibi az bir sürenin kaldığını söyledi.



Seçimle yeni bir dönem ve yönetimi başlatıp başlatmanın vatandaşın kararına bağlı olduğunu ifade eden Karayalçın, "Yeni bir dönemin başlatılmasını zorunlu görüyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve kadroları Ankara'nın yönetiminden uzaklaştırılmalı ve devrilmelidir" dedi.



Ankara'ya 15 yıldır 1 metre dahi ray döşenmediğini öne süren Karayalçın, 23 kilometrelik metroya 1 metre ray döşenmemesinin çok çarpıcı olduğunu iddia etti.



Ankara'nın havasının, suyunun alınan kararlar sonucu kirletildiğini öne süren Karayalçın, Büyükşehir Belediye yönetiminin Devlet Su İşleri ile koordineli ve uyum içinde çalışmadığını ileri sürdü.



Pursaklar bölgesinde yapılmış konut alanının "Göçmen Konutları" diye adlandırılmasından semt sakinlerinin rahatsızlık duyduğunu ileri süren Karayalçın, Pursaklar'da böyle bir ayrımcılık yapılmasını kabul etmediğini, seçilmesi halinde adının değiştirileceğini kaydetti.



CHP'nin Pursaklar Belediye Başkanı adayı Nuri Akgül de seçilmesi halinde şeffaf bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğini, gelir-gider tablosuna internet ortamından ulaşılabileceğini söyledi.

