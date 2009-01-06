Karayalçın: Düello yok, yarış var

CHP’nin adayı Murat Karayalcın, AKP’li Melih Gökçek’in “Bir TV programında düello yapalım” teklifini geri çevirdi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masum Türker'i makamında ziyaret etti. Burada bir gazetecinin, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bir TV programında düello yapma teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruya karşılık, “'Ankara için bir yarar sağlayacağına inanmadığım için Melih Gökçek ile bir TV programına katılmayacağım. Düello sözcüğünden çok memnun değilim. Yarışma sözcüğünü tercih ediyorum. 29 Mart'ta 19 siyasi parti ile seçim yarışı yapacağız” diye konuştu.

Düello mu? Allah korusun!



Karayalçın’ın yakın çevresinin de düelloya karşı çıktığı ileri sürülüyor. Gerekçe olarak, Uğur Dündar hakemliğinde yapılan Kemal Kılıçdaroğlu ile Gökçek’in katıldığı program hatırlatılıyor. Hatırlanacağı üzere Melih Gökçek, Dündar’ı tarafsız olmamakla suçlamış ve Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına fırsat vermemişti. Bunu göz önünde bulunduran siyasiler, “Gökçek ile düello mu? Allah korusun” esprisi yapıyor.