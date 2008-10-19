Karayalçın DSP'nin kapısını çalacak

Karayalçın, CHP'den aday

Karayalçın: CHP'den adaylık tamam, iltihak yok

CHP ile ortak adaylık sürecini başlatan Murat Karayalçın Pazartesi günü DSP'nin de kapısını çalacak. Sezer'i ziyaret edeceğini belirten Karayalçın, 31 Ekim'de Erdal İnönü'nün ölüm yıldönümünde solun buluşacağını kaydetti.Melih Gökçek karşısında çaresiz kalıp Murat Karayalçın üzerinde güç birliği yapan solda yeni gelişmeler var.CHP’yi ziyaret edip “Sol’da Ortak Aday’ sürecini başlatan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, DSP Genel başkanı Zeki Sezer’i de ziyaret edeceğini belirterek, bu konuda şunları söyledi.“ Zeki bey’i ziyaret etmek istiyorum. 31 Ekimde Erdal İnönü’nün ölüm yıl dönümü var. Çankaya Çağdaş Sanatlar merkezinde anma etkinliğimiz olacak. Deniz bey’e davetiyemizi bizzat verdim, Pazartesi günü de Zeki Sezer bey’e davetiyemizi bizzat vereceğim”Karayalçın, ayrıca sadece solu değil de “ Başkent’te birliktelik” projesini hazırladığını vurguladı.