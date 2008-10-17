T24 LogoT24 Logo
Politika

Karayalçın, CHP'den aday

SHP Genel Başkanı Karayalçın, yerel seçimlerde CHP'den Ankara Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

17 Ekim 2008 03:00

SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, yerel seçimlerde CHP'nin listesinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 

Karayalçın önceki gün CHP lideri Deniz Baykal ile görüşmüş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı sinyali vermişti.
Karayalçın CNN TÜRK'te katıldığı bir programda adaylığını resmen açıkladı. Karayalçın, SHP'nin varlığının devam edeceğini de duyurdu. Karayalçın, adaylığında Yerel Yaşam Programı'nın büyük etkisi olduğunu söyledi.

Gökçek, Karayalçın kazanırsa siyaseti bırakacak   

Karayalçın: İltihak yok

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24