Karayalçın, CHP'den aday

Gökçek, Karayalçın kazanırsa siyaseti bırakacak

Karayalçın: İltihak yok

SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, yerel seçimlerde CHP'nin listesinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.Karayalçın önceki gün CHP lideri Deniz Baykal ile görüşmüş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı sinyali vermişti.Karayalçın CNN TÜRK'te katıldığı bir programda adaylığını resmen açıkladı. Karayalçın, SHP'nin varlığının devam edeceğini de duyurdu. Karayalçın, adaylığında Yerel Yaşam Programı'nın büyük etkisi olduğunu söyledi.