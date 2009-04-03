Karayalçın: CHP'de devam

CHP kulislerinde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Karayalçın'a başdanışmanlık görevini teklif edeceği belirtiliyor.Karayalçın, "Bana böyle bir teklif gelmedi. Gelirse memnuniyetle kabul ederim " dedi.CHP lideri Deniz Baykal da Antalya'da yaptığı açıklamada, "Sayın Karayalçın'la bu seçimlere girerken yararlı, verimli bir çalışma yaptık. Çok güzel bir çalışma yaptık. Ben Sayın Karayalçın'ın bu seçimlerde CHP'ye yaptığı katkı nedeniyle teşekkür borçluyum. Bu ortaya çıkmış olan verilmiş işbirliğinin bundan sonrada devam ettirilmemesi için bir neden yoktu. Sayın Karayalçın ile Türkiye'ye sahip çıkma doğrultusunda gerekli işbirliğini gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Kendisiyle seçimden sonra bir telefon görüşmesi yaptım. Üzülmemesini, elde edilen sonucun iyi olduğunu, yaptığı mücadelenin bizim için çok önemli olduğunu kendisine ifade ettim" dedi.CHP'de yeni yönetimle ilgili süreç de başlıyor.Yarın CHP Merkez Yönetim Kurulu, 15 gün içinde de Parti Meclisi toplanacak.Parti Meclisi'nde tüzük değişikliklerinin yürürlüğe konulması istenecek; 20 üyeli Merkez Yönetim Kurulu'nun görevi sona erecek.Baykal, Parti Meclisi içinden 13 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreter seçerek parti üst yönetimini yeniden belirleyecek.Genel Sekreter Önder Sav'ın yeni MYK'da, örgütlenme ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapması bekleniyor.Yetkileri daraltılan Genel Sekreterliğe de Algan Hacaloğlu'nun getirilebileceği belirtiliyor.