Karayalçın, ATO'yu ziyaret etti

Murat Karayalçın, seçilmesi halinde, belediyeyle vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları, Ankara Hakemliği Müessesi aracılığıyla çözmeyi hedeflediklerini bildirdi



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, belediye başkanlığına seçilmesi halinde, belediyeyle Ankaralı hemşeriler arasında çıkacak uyuşmazlıkları, oluşturacakları Ankara Hakemliği Müessesi aracılığıyla çözmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Karayalçın, bazı CHP parti yöneticileriyle birlikte ATO Başkanı Sinan Aygün'ü makamında ziyaret ederek, göreve yeniden seçilmesinden dolayı kutladı.



Ziyarette, seçilmesi halinde uygulayacağı bazı projeler hakkında da bilgiler veren Karayalçın, "Ankara Hakemliği" ismiyle bir müessese oluşturacaklarını, burada görev yapacak 4-5 kişinin ise 20-25 kişilik eski savcı ve hakimler arasından seçileceğini kaydetti. Bu kurum için bir de sekretarya oluşturacaklarını belirten Karayalçın, böylece vatandaşlarla belediye arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden burada çözümlenmesini öngördüklerini

anlattı.



Oluşturacakları bir diğer müessesenin ise Başkanlar Kurulu olduğunu belirten Karayalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanlığında Ankara'daki bütün belediye başkanlarının bu kurul çatısı altında bir araya gelerek şehrin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını anlattı.



Karayalçın, Ankara İktisadi ve Toplumsal Konseyi adıyla bir de konsey oluşturacaklarını, bu konseyde odalardan, birliklere, meslek örgütlerinden, üniversitelere kadar birçok kurumun yer alacağını konseyin 6 ayda bir toplanarak ellerindeki projeleri masaya yatırarak bunları hayata geçireceklerini kaydetti.



İmar durumunun dili sadeleştirilecek



Ankara'nın imar durumunu anlaşılır bir Türkçe'yle sokak sokak ilan etmek istediklerini de kaydeden Karayalçın, bunun rant çevrelerine karşı müthiş bir meydan okuma olduğunu söyledi.



Belediyenin tüm harcamalarını 15 gün arayla internet sitesi aracılığıyla vatandaşlara duyuracaklarını da belirten Karayalçın, yine Belediye Meclis toplantılarının da radyo ve televizyon aracılığıyla naklen yayınlanmasını öngördüklerini belirtti. Kendisi, ailesi ve belediyede üst düzey görev yapacak bürokratların mal varlıklarını göreve geldikten sonra açıklayacaklarını da

kaydeden Karayalçın, uygulanacak projelerle ilgili olarak proje karar kurullarının oluşturulmasını öngördüklerini anlattı.



Aygün: İlan ve tabela vergileri yüksek



ATO Başkanı Sinan Aygün de yasaları gereği son kez ATO başkanlığı görevine seçildiğini belirtirken, "Başka görevler olursa ona da talibiz" dedi.



Ankara Hakemliği müessesiyle, Ankara İktisadi ve Toplumsal Konseyi'nin önemli oluşumlar olduğunu kaydeden Aygün, İktisadi ve Toplamsal Konsey'de görev yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Aygün, belediye tarafından belirlenen ilan ve tabela vergilerinin yüksekliğine dikkat çekerken, bu konuda kendilerinden görüş alınmamasını eleştirdi.



Seçilmesi halinde ATO tarafından yaptırılan Kongre Merkezi'nin etrafının düzenlenmesiyle ilgili Karayalçın'dan destek isteyeceklerini belirten Aygün, belediyeler tarafından yan yana iki ayrı parselle ilgili farklı emsal bedelleri belirlendiğini hatırlatarak, bu durumun önlenmesini istedi. Aygün, Karayalçın'dan seçilmesi halinde emsal bedelleri arasındaki eşitsizliğin düzeltilmesini ve arsaların emsal bedellerinin önceden ilan edilmesini de istedi.



ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür de Karayalçın'ın seçim arifesinde medeni ilişkilerin nasıl yürümesi gerektiğini gösterdiğini ve siyasetin buna ihtiyacı olduğunu belirtirken, yerel yönetimlerin olabildiğince politize edilmeden hizmet vermesi halinde halkın bundan en üst seviyede yararlanacağını kaydetti. ATO Başkanvekili Salih Bezci de İstanbul, Eskişehir, Samsun yolları gibi birçok ana yolun üzerinde AVM'ler yerine rezidans şeklinde konut yapımına da imkan tanınmasını istedi.

