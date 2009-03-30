Karayalçın: Ankara'da iki puan önde bitiririz

CHP Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın yaptığı açıklamada Ankara'da CHPnin önde olduğunu açıkladı.



İstanbul'da yaşanan sistem arızası ve elektrik keintisi sorunlarının Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya'da da yaşandığını belirten Karayalçın şöyle konuştu: "CHP Ankara’da öne geçti. Şu anda Çankaya’nın büyük bölümünde elektrikler kesik. Bunun benzeri durumlar ve dolayısıyla endişeler değişik yerlerde de yaşanıyor. Arkadaşlarımız olay yerlerinde. Sizlere bu seçimi Ankara’da iki puan önde bitirebileceğimizi söyleyebilirim. Çankaya ve Yenimahalle için elektrik kesintileri ve sistem arızalarından endişe ediyorum. Bütün arkadaşlarımı sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Veri tabanıyla ilgili sıkıntının aşılamamasını anlamak mümkün değil. Şu anda kuşku içerisindeyiz."