Karaya oturan gemide sızmaya karşı bariyer önlemi (Tekrar)

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de sürüklenerek karaya oturan \'Wardeh\' isimli kargo gemisinin etrafına, tanklarda bulunan akaryakıt ve yağın denize sızması ihtimaline karşı bariyer çekildi.

15 Ocak\'ta fırtına nedeniyle demirli bulunduğu noktadan sürüklenmeye başlayan Lübnan bandıralı kargo gemisi Wardeh, liman mendireğine yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Hacizli olduğu öğrenilen gemideki 2 personel ertesi gün helikopterle kurtarılırken, yetkililer tanklardaki 400 ton yakıt ile 20 ton yağın geminin alt kısmında oluşabilecek çatlaklar nedeni ile denize sızma ihtimalini göz önünde bulundurup sızıntı incelemesi yaptı.

Mersin Liman Başkanlığı\'nca acil satış işlemi başlatılan geminin etrafına bariyer çekildi. Bu şekilde olası bir yakıt ve yağ kaçağının çevre felaketine neden olması önlenecek.

Geminin açığa çekilip çekilmeyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



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