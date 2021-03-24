Karaya oturan gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadı

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Süveyş Kanalı'nda büyük bir konteyner gemisi karaya oturdu. Geminin kuvvetli rüzgar sebebiyle kontrolden çıkmasının ardından karaya oturduğu düşünülüyor.

Gemi, dünyanın ticaret atardamarlarından biri olan kanalda geçişi tamamıyla bloke etti. Kanalın iki tarafında da yoğun gemi trafiği oluştu.

220 ton ağırlığında ve 400 metre uzunluğundaki mega gemi Ever Given'ın kanalın güney ucunda sıkıştığı ifade edildi. Gemiyi tekrar yüzdürmek için gerçekleştirilen girişimler başarısız oldu.

İlk haberlerde geminin güç kaybı yaşadığının düşünüldüğü belirtilse de Evergreen Marine Corp, AFP'ye yaptığı bir açıklamada geminin rüzgar sebebiyle karaya oturduğunu düşündüklerini söyledi.

Şirket, gemi sahibiyle kaza nedenini bildirmesi için çağrı yaptığını ve gemiye yardım edilmesi için yetkililerle iletişimde olduklarını ifade etti.

Mısır meteoroloji servisleri salı günü bölgede kum fırtınaları meydana geldiğini ve rüzgarın bir noktada saatte 50 kilometre hızında estiğini bildirdi.

Geminin mürettebatının durumunun iyi olduğu ifade edildi.