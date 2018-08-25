Karaya çıkma izni verilmeyen sığınmacılar açlık grevinde

Sicilya limanında demirleyen bir kurtarma gemisinde tutulan ve karaya ayak basmak için dokuz gündür İtalyan hükümetinin izin vermesini bekleyen 150 sığınmacının büyük bölümünün açlık grevine başladığı açıklandı. İtalyan kanalı Sky TG24 TV, Diciotti adlı sahil güvenlik gemisindeki kadın sığınmacıların öğle yemeği yediğini ancak erkek yolcuların yemek yemeyi reddettiğini bildirdi.

İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, sığınmacıların açlık grevine başlamasıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Neye inanıyorlarsa yapabilirler" yorumunda bulundu.

Gemidekilerin karaya çıkmasına tek bir şartla izin vereceğini duyuran İtalyan hükümeti, diğer AB ülkelerinden sığınmacıları kabul edeceğine dair taahhütte bulunmalarını istiyor.

"Sizin kızınız da olabilirdi"

Gemiyi ziyaret eden İtalyan politikacı Laura Boldrini ise gemideki 11 genç kadın sığınmacının durumunun endişe uyandırdığını söyledi. Boldrini, Salvini'ye tepkisini, "Bir baba olarak, onlar sizin kızınız olabilirdi. En azından genç kadınların inmesine izin verin" sözleriyle gösterdi.

Sığınmacılar, Akdeniz'in ortasında su almaya başlayan bir tekneden kurtarılmıştı. Sicilya kıyısına yanaşmasına izin verilen gemiden ilk olarak, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan çocuk ve yaşlılardan oluşan 13 kişi ayrılmıştı. Daha sonra 27 çocuğun karaya ayak basmasına izin çıkmıştı. Ancak İtalya hükümeti, diğer Avrupa ülkelerinden sığınmacıları kabul etme konusunda taahüt gelmemesi durumunda gemideki 150 yetişkini kabul etmeyeceğini belirtiyor.

Gemideki sığınmacıların 18'inin Eritreli, diğerlerinin Somali, Suriye ve Sudan'dan olduğu belirtiliyor.

Brüksel'de uzlaşı yok

Sığınmacıların kaderi Cuma günü Brüksel'de ele alındı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Akdeniz'de kurtarılan sığınmacılara yönelik uzun vadeli çözüm amacıyla toplandı. Ancak görüşmeler sırasında sığınmacıların dağıtılmasına ilişkin standart bir prosedür için uzlaşı sağlanamadığı belirtiliyor.

İtalyan sahil güvenlik gemisi Diciotti, Akdeniz'de kurtardığı sığınmacılar için kendisine güvenli bir liman aramak zorunda kalan ilk gemi değil. Yaz boyunca çok sayıda kurtarma gemisi demir atacak liman bulmakta güçlük çekti. 630 sığınmacıyı kurtaran Aquarius adlı gemi, İtalya tarafından reddedilmesinin ardından günler süren bir bekleyiş sonrası İspanya tarafından kabul edilmişti.

AP,dpa/ÖA,CÖ

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