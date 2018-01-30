Karavanda yaşayan öğretmen, Doğu turuna çıktı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- İSTANBUL\'da öğretmenlik yapan ve sıra dışı yaşamıyla ilgi odağı olan Göktürk Şahin, kiraların yüksek olması nedeniyle karavanda yaşıyor, tatiller de ise Türkiye\'yi dolaşıyor.

Şişli\'de Zincirli Kuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapan matematik öğretmeni Göktürk Şahin, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte yaşadığı \'evim\' dediği karavanla doğu illerine tura çıktı. Bekar olan Göktürk Şahin\'in ilk durağı Erzincan oldu. Tatillerde Türkiye\'nin dört bir tarafını gezdiği için çevresinde \'Sivaslı Seyyah\' olarak tanınan Şahin, 9 yıllık öğretmen olduğunu belirterek, \"Yarıyıl tatilini fırsat bilerek doğu turuna çıktım. Geldiğim Erzincan\'da ilk durağım Girlevik Şelalesi oldu. Burası muhteşem bir yer. Dondurucu soğukları yaşamak için bu bölgeyi tercih ettim. Buradan Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin\'e gitmeyi düşünüyorum. Ev olarak kullandığım karavanımda mazot ile çalışan bir kaloriferi sistemi var. Soğuk havalarda çalıştırdığımda küçük bir ortam olduğu için ısınması zor olmuyor\" dedi.

Şahin düzenlediği turlarla hem gezme fırsatı bulduğunu, hem de Türkiye\'nin kültürel ve yöresel özellikleri tanıdığını söyledi. Ev kirası ve fatura ödemek yerine böyle bir yaşamı tercih ettiğini ifade eden Şahin, \"Karavan yaşamı, insanın ihtiyaçlarının fazla olmadığını gösteriyor. Eşyalarınızı da ister istemez azaltıyorsunuz. Az eşyanın da insana yetebileceğini görüyorsun. Karavan birçok insanın hayalidir. Ama bir türlü insanlar cesaret edemez. Devlet memuru olarak bu tür şeylere çok açık bir camia değiliz\" diye konuştu.

Öğretmenliğin yanında böyle bir yaşam sürmenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade eden Göktürk Şahin, \"Tamamen sistemden soyutlanmadan aynı zamanda çalışarak hayatımızı devam ettiriyoruz\" diye konuştu.

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