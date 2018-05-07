Karatede Avrupa Şampiyonası heyecanı

İSTANBUL,(DHA)

Karatede sezonun ilk büyük organizasyonu olan 53\'üncü Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, 10-13 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan\'da düzenlenecek. Tam kadro mücadele edecek Büyükler Karate Milli Takımı, 7 Mayıs Pazartesi günü şampiyonanın yapılacağı Novi Sad kentine gitti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi yoğun bir çalışma döneminden geçen Büyükler Karate Milli Takımı, sezonun ilk büyük organizasyonu olan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası\'na hazır

Avrupa Karate Federasyonu (EKF) tarafından her yıl düzenlenen organizasyonun 53\'üncüsüne Sırbistan ev sahipliği yapacak. Dördü takım, 12\'si ferdi dalda madalyaların dağıtılacağı şampiyonada tam kadro mücadele edecek Büyükler Karate Milli Takımı kadrosunda 9 kadın, 11 erkek sporcu yer alıyor.

2017 yılında Kocaeli\'nde düzenlenen 52\'nci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası\'nda dört altın, dört gümüş ve altı bronz madalya kazanan Büyükler Karate Milli Takımı, takım halinde genel klasman şampiyonluğunu elde etmişti.

UNVAN KORUYACAKLAR

Vojvodina Spor Salonu\'nun ev sahipliği yapacağı müsabakalarda ülkemizi temsil edecek Büyükler Karate Milli Takımı\'nda birbirinden önemli yıldız isimler bulunuyor.

Kariyerinde bir dünya, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, kadınlar kumite 50 kiloda dördüncü altın madalyasını kovalarken, kadınlar takım kumite dalında da kürsüde yer alabilmek için mücadele verecek. Kızının doğumu nedeniyle bir yıl ara verdikten sonra döndüğü tatamide 2017 Avrupa Şampiyonu olan Tuba Yakan da kadınlar kumite 55 kiloda unvanını korumak için tatamiye çıkacak.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen büyükler kumite 84 kiloda son iki yılın Avrupa Şampiyonu unvanıyla mücadele edecek Uğur Aktaş, Sırbistan\'da da kürsüye çıkarak üst üste üçüncü kez bu başarıyı tekrarlayan sporcular arasına adını yazdırmayı hedefliyor. Erkekler kumite 67 kiloda kariyerinde önemli başarılar bulunan 23 yaşındaki Burak Uygur da son Avrupa şampiyonu olarak mücadele edeceği organizasyonda unvanını korumaya çalışacak.

Son üç yılda Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası finaline yükselen ve 2015 ile 2017\'yi şampiyon kapatan Erkek Kumite Milli Takımı da Sırbistan\'da yeni bir şampiyonluk hikayesine imza atmak için mücadele edecek.

Avrupa Karate Federasyonu\'nun 52 ülkeden 532 karateci kayıt yaptırdığını açıklandığı 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası\'nda ülkemizi temsil edecek Milli karateciler şöyle:

KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Hafsa Şeyda Burucu

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu

Takım Kata: Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu

Takım Kumite: Merve Çoban, Ede Eltemur, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan

ERKEKLER

Feri Kata: Ali Sofuoğlu

Kumite 60kg: Aykut Kaya

Kumite 67kg: Burak Uygur

Kumite 75kg: Erman Eltemur

Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

Takım Kumite: Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Rıdvan Kaptan, Ömer Kemaloğlu, Burak Uygur, Alparslan Yamanoğlu, Samed Gök

(FOTOĞRAFLI)