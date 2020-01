Karate Milli Takımı, Olimpiyata Palandöken'de hazırlanıyor

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-JAPONYA\'nın Tokyo Kenti\'nde düzenlenecek 2020 Olimpiyatı\'nda altın madalya hedefleyen Karate Milli Takımı, Palandöken\'in zirvesinde kamp kurdu. Olimpiyatlara geniş bir kadro ile hazırlandıklarını söyleyen Karate Büyükler Milli Takım Antrenörü Okay Arpa, \"Akıttığımız terin karşılığını alacağız\" dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken\'in 2 bin 200 rakımındaki bir otelde yüksek irtifa kampını başlatan Karete Milli Takımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başantrenör eşliğinde sabah ve öğleden sonra 2\'şer saat olmak üzere günde 4 saat antrenman yapan Kata ve Kumite branşındaki 35 sporcu, olimpiyatlara sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Milil takımın olimpiyat kadrosu ile yarışlara hazırlandıklarını vurgulayan Karete Milli Takım Antrenörü Okay Arpa şunları söyledi:

\"Erzurum\'a yükseklik kampı için geldik. Olimpiyat kadrosu ile olimpiyatlara hazırlık yapıyoruz. 2020\'deki olimpiyatlara geniş bir kadro ile hazırlanıyoruz. Amacımız Erzurum\'da yüksek rakım antrenmanı yaparak daha iyi hazırlanmak. Çalışmalarımızı genelde koşu, kuvvet ve fitness olarak yapıyornuz. Hava şartları müsaade ettiği zaman dışarıyı kullanarak koşu antrenmanları yapıyoruz. Sabah ve öğleden sonra 2 saat olmak üzere günde toplam 4 saat çalışıyoruz. Kata ve Kumite antrenmanı ayrı yapılıyor. Burada attığımız terin karşığını alacağımıza inanıyorum. Palandöken bize her zaman uğurlu gelmiştir.\"

Palandöken Dağı’nın eteklerinde enerji depoladıklarını söyleyen Karete Milli Takım Sporcusu Serap Özçelik ise \"Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmak için bu kampa ihtiyaç gördük. Buranın bize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç bizi bekliyor. Onun için en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Düzenli ve planlı devan eden çalışmamız var. İnşallah bu çalışmaları tatamiye yansıtıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz\" diye konuştu.

