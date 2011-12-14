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Politika

'Karate Kid Hasip'

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan'ın şike yasası görüşmelerinde...

14 Aralık 2011 02:00

T24 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan'ın şike yasası görüşmelerinde laf atan AK Partililere kızıp, kürsüdeki bardağı kırmasıyla yaşanan krizin fotoğrafı, ilginç bir fotomontaj ile elden ele dolaşmaya başladı. Hasip Kaplan fotomontajı yorumladı: Tüm bunları hoşgörüyle karşılıyorum. Kağıttan kaplan değiliz. 

Karate Kid Hasip

AK Parti milletvekillerinin telefonlarına gönderilen ‘Karate Kid Hasip Kaplan’ görüntüsü gülüşmelere neden oldu. Bobiler.org'ta yayınlanan ve cepten cebe yayılan fotomontajda, başında kamikaze bandı olan Kaplan, kürsüye yerleştirilen kiremitleri kırıyor.   

Kaplan: Hoşgörü ile karşılıyorum

Kaplan TWitter aracılığıyla yaptığı açıklamada "Sosyal ağlarda,internette,twitter'de,facebookta,medyada bardak karikatür,fotoşhop tüm güzellikleriniz için sağolun,sizleri sevgi,saygı ile selamlıyorum tüm yorumlarınızı hoşgörü ile karşılıyor,özgürlüğünüzü sonuna kadar destekliyorum,sonuçta bizde kağıttan kaplan değiliz." açıklaması yaptı 




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