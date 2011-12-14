T24

Kaplan: Hoşgörü ile karşılıyorum



AK Parti milletvekillerinin telefonlarına gönderilen ‘Karate Kid Hasip Kaplan’ görüntüsü gülüşmelere neden oldu. Bobiler.org'ta yayınlanan ve cepten cebe yayılan fotomontajda, başında kamikaze bandı olan Kaplan, kürsüye yerleştirilen kiremitleri kırıyor.Kaplan TWitter aracılığıyla yaptığı açıklamada "Sosyal ağlarda,internette,twitter'de,facebookta,medyada bardak karikatür,fotoşhop tüm güzellikleriniz için sağolun,sizleri sevgi,saygı ile selamlıyorum tüm yorumlarınızı hoşgörü ile karşılıyor,özgürlüğünüzü sonuna kadar destekliyorum,sonuçta bizde kağıttan kaplan değiliz." açıklaması yaptı