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Karate Federasyonu Başkanı: Almanya'da havaalanında bekletilen 14 kişinin bizimle bir ilgisi yok

"Biz şu an Bosna'da bir turnuvadayız"

10 Aralık 2016 16:20

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan; bir karate turnuvası için Almanya'ya geldiklerini söyleyen ve Alman polisi tarafından saatlerce bekletilen heyetten haberleri olmadığını, böyle bir görevlendirmeleri bulunmadığını ve şu an Bosna'da bir turnuvada olduklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Türkiye'den Almanya'ya giden ve bir karate turnuvası için geldiklerini söyleyen 14 kişilik sporcu kafilesinin saatlerce Düsseldorf Havaalanı'nda bekletildikleri, Alman polisi tarafından sorgulandıkları ve grupta bulunan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'dan geldikleri Düsseldorf Havaalanı'nda saatlerdir bekletilen gruptaki kişilerden birinin, Türk diplomatik kaynaklarına göre Almanya'ya yasa dışı bir şekilde insan sokmaya çalışmaktan gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Yolcuların, bir karate turnuvası için Almanya'ya geldiklerini söylemesi üzerine telefonla ulaştığımız Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan "Almanya'ya görevli gönderdiğimiz bir ekip yok" dedi.

Başkan Delihasan; "Düsseldorf Havaalanı'nda bekletilen 14 kişinin bizimle bir ilgisi yok. Karate Federasyonu olarak bu heyetten bir haberimiz yok. Böyle bir görevlendirmede bulunmadık. Biz şu an Bosna'da bir turnuvadayız" şeklinde konuştu.

 

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