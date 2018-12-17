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Karataş Belediye Başkanı Ünal, makam aracıyla yaptığı kazada yaralandı

ADANA, (DHA) - ADANA'nın Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, kullandığı makam otomobilinin kontrolünden çıkıp, taklalar atması sonucu meydana gelen kazada yaralandı

17 Aralık 2018 20:01

ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, kullandığı makam otomobilinin kontrolünden çıkıp, taklalar atması sonucu meydana gelen kazada yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Ünal\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Karataş- Adana yolu Solaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karataş Belediye Başkanı CHP\'li Boğaçhan Ünal yönetimindeki plakası öğrenilemeyen makam otomobili, yağmur nedeniyle yolda oluşan su birikintisine girince kontrolden çıktı. Aracın taklalar attığı kazada, Başkan Ünal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Ünal\'ı ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Boğaçhan Ünal\'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 
ESKİ BAŞKAN OLAN AMCASI KAZADA ÖLMÜŞTÜ
Öte yandan Boğaçhan Ünal\'ın amcası olan Karataş Belediye eski Başkanı Cumali Ünal, 21 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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