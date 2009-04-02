Karasu'da seçim iptal edildi

Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne bağlı Kurudere beldesinde, eşitlik nedeniyle karmakarışık olan ve iki aday arasında iptaller nedeniyle gidip gelen seçim, bu kes askerde olan bir kişinin oy kullandığı tespit edilince, İl Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.



Karasu İlçesi'ne bağlı Kurudere beldesinde belediye başkanlığı için yarışan AKP adayı Ali Dilsiz ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Alemdar, seçmenlerden 616'şar oy aldı. 1813 oyun kullanıldığı seçimde 42 oy geçersiz sayıldı.



Adayların eşit oy alması nedeniyle Karasu İlçe Seçim Kurulu'nda, oylar 2'nci kez sayıldı. Seçim kurulundaki sayımda MHP adayına verilen ve sandık başındaki sayımda, parti ambleminin üzerine basıldığı gerekçesiyle geçersiz sayılan 3 oy geçerli sayıldı. İlçe seçim kurulu son sayım sonucuna göre seçimi MHP'li adayın 617 oyla kazandığını açıkladı.



Kararın ardından AKP adayı Ali Dilsiz, il Seçim Kurulu'na itirazda bulunarak ilçe seçim kurulunun kararını ve seçimlerin iptalini istedi. İtirazı değerlendiren il seçim kurulu, 1071 numaralı sandıktaki 1 oy pusulasında tercih mühürünün hem MHP, hem de BTP'ye basıldığını, yine aynı sandıkta başka bir oy pusulasındaki tercih mühürünün hem MHP, hem de SP'ne mühür basıldığını tespit etti



İki sandıktaki 3 oyu geçersiz sayan il seçim kurulu yeniden yapılan sayım ve döküm sonucunda AKP adayı Dilsiz’in 616 oy, MHP adayı Alemdar'ın ise 615 oy aldığı yönünde karar verdi. Ancak il seçim kurulu seçmen listesinde oy kullananlarla ilgili yaptığı incelemede 25 Şubat tarihinde askere giden F.K. adına oy kullanıldığını belirledi. Seçim Kurulu, F.K.'nın seçme yeterliliği bulunmadığı halde oy kullandığı ve tercihinin ne olduğunun belirlenemeyeceğinden bunun da seçimi sonucunu doğrudan etkileyeceği gerekçesiyle belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verdi.



İl Seçim Kurulu, ayrıca seçme yeterliliği bulunmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen F.K. hakkında Karasu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulundu. İl Seçim Kurulu'nun seçimi iptal etmesi üzerine Kurudere Beldesinde seçimler, Haziran ayının ilk haftasında yeniden yapılacak.





