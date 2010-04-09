T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karasu'da mayın karaya vurdu

Karasu sahilinde mayın karaya vurdu. Çok eski olduğu belirlenen mayın imha edilecek.

09 Nisan 2010 03:00

T24- Sakarya’nın Karasu İlçesi sahilinde mayın bulundu. Çok eski olması nedeniyle hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen mayın imha edilecek.


Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde sahilde oturanlar bugün saat 13.00 sıralarında kıyıda bir cisim görünce, durumu polise bildirdi. Çevrede önlem alan polisin haber vermesi üzerine Zonguldak Ereğli’den gelen askeri uzmanların yaptığı incelemede cismin mayın olduğu belirlendi.


Çok eski olması nedeniyle hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen mayının imha edilmesine karar verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24