Karasu'da mayın karaya vurdu

T24- Sakarya’nın Karasu İlçesi sahilinde mayın bulundu. Çok eski olması nedeniyle hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen mayın imha edilecek.



Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde sahilde oturanlar bugün saat 13.00 sıralarında kıyıda bir cisim görünce, durumu polise bildirdi. Çevrede önlem alan polisin haber vermesi üzerine Zonguldak Ereğli’den gelen askeri uzmanların yaptığı incelemede cismin mayın olduğu belirlendi.



Çok eski olması nedeniyle hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen mayının imha edilmesine karar verildi.