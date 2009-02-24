Karasu'da dev dalgalar sahildeki evleri yıkıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dev dalgalar nedeniyle son 15 gün içinde sahildeki 9 yazlık ev yıkıldı.





Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Özvatan, yaptığı açıklamada, dalgalar nedeniyle son günlerde sahildeki 9 yazlık evin yıkıldığını söyledi.



Sahil kesiminde yapılaşmanın Kıyı Kanunu'na göre yasak olduğunu belirten Özvatan, yıkılan binaların kaçak yapılar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Fırtınadan dolayı sahildeki yazlık evleri dalgalar alıyor. Bu evler büyük yapılaşmalar değil, yazlık için iki oda ve bir salon olarak inşa edilmiş kaçak prefabrike yapılardır. Şu anda sahil şeridindeki bu binalar iskan açısından kaçak durumda bulunuyor. Bu bölgede yapılaşma yasak. Orada ev sahibinin çatısı çökse, tamir için çivi bile çaktırmıyoruz. Çünkü bu binalar tamamen kaçak. Tek bir çivi bile çakamazlar. Bunlar yaklaşık 15 yıllık yapılar. Dev dalgalar da kıyıdaki kaçak binaları yıkıyor.”



Denize yaklaşık 150 metre mesafedeki Batı Karadeniz Caddesi'ne kadar yapılaşmanın yasak olduğunu ifade eden Özvatan, “Yapılaşma yasak olduğu için bu bölgeye bir çözüm üretemiyoruz. Kaya dolgu yapılsa dahi, bu girişim bu binalar için kalıcı bir çözüm olamaz. Kaçak durumdaki binaların kaldırılması lazımken, bizim böyle bir çalışma yapmamız da bina sahiplerine 'bölgede kalın' mesajı verecektir. Bu bölgedeki vatandaşlara en az 15 defa yasal uyarı yapıldı” dedi.



Özvatan, Kıyı Kanunu'nun eksik yönleri olduğunu belirterek, sahildeki iskanı kontrol etme yetkisinin kaymakamlık ve yerel yönetimler arasında sürüncemede bırakıldığını savundu.



Sahildeki evi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Necmettin Aydın, başka yeri olmadığı için burada kaldığını söyledi. Evinin ön duvarının geçen yıl yıkıldığını kaydeden Aydın, “Kalacak yer gösterseler çıkarım buradan. Neredeyse can yeleği giyerek yatıyorum” diye konuştu.



Diğer yandan, sahiplerinin birçoğu Karasu dışında oturan yazlık evlerin yıkıntılarından kalan hurda malzemeler ise çevredekilerce toplanıyor.

