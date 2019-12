Karasu'da dalgalar evleri yıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde liman inşaatı nedeniyle yönü değişen dalgalar sahildeki evleri yıktı.



Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgaların daralttığı kumsal nedeniyle denize sıfır hale gelen yazlık evlerden bazıları yıkıldı, bazıları da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.



Karasu ilçesinde Karadeniz kıyısında 1950'li yıllarda belediye tarafından parsellenerek satılan ancak imar izni olmayan bölgede yapılan çok sayıda yazlık ev dalgalardan zarar görüyor.



Geçmişte Sakarya Nehri'nin getirerek kıyıya yığdığı kumlarla doğal koruma alanında kalan yazlık evler, bölgede 1994'te liman ve mendirek inşaatının başlamasıyla yönü değişen akıntı ve dalgaların daralttığı kumsalda denize sıfır hale geldi.



Sahildeki çok sayıda yazlığın yaklaşık 20'si dalgalar nedeniyle yıkıldı, bazı yazlık evler ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.



Karasu Kaymakamı Murat Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürlüğünce dalgakıran çalışması yapıldığını belirtti.



Dev dalgalar nedeniyle bugüne kadar 20'ya yakın kaçak evin yıkıldığını ifade eden Duru, şöyle konuştu:



"Bu sorunla ilgili rapor hazırlıyoruz. Valimize sunacağız. 1950'li yıllarda sahil şeridindeki yerler belediye tarafından parsellenip satılmış. Oralara yapılan evlerin tamamına yakını kaçak. Şu anda dalgaların yıktığı evlerin tamamı kaçak. Birçoğu için geçmişte belediye tarafından yıkım kararı alınmış fakat yıkılamamış. 1950'li yıllarda kıyı şeridi mevzuatı olmadığı için bu yerler satılmış. Yoksa bu bölgeye yapı yapmak yasak."



'Can yeleğiyle uyuyacağım'



Bölge sakinleri ise Karasu Mendireği'nin yapılmasıyla belediye plajı ve liman inşaatının arasında kalan sahil bölümünde dalgaların kumsalı günden güne daraltmaya başladığını belirtti.



Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü yerde nehirden gelen toprak ve kumun mendireğin yapılmasıyla yön değiştirdiğini, bu nedenle dalga hareketlerinin sahili yavaş yavaş yok ettiğini öne süren bölge sakinleri, birçok yazlık evi dalgaların yıktığını kaydetti.



Sahildeki evinin bir bölümü dalgalar nedeniyle yıkılan Necmettin Aydın, son 1 yıldır evinin yavaş yavaş yıkıldığını ve dalgaların 2 katlı evinin yarısını aldığını belirtti.



Evinin ön duvarının geçen yıl yıkıldığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:



"Evimin bahçesi gitti. En son 2 odası tamamen yıkıldı. Merdivenlerini de dalgalar yuttu. Şimdi tahta merdiven yaptım, üst kata oradan çıkıyorum. En son 2 odası yıkıldığı zaman çok korktum. Birkaç akşam can yeleğiyle uyudum. 4 odalı ve 2 katlı evimin 2 odasının yıkılmasına ve can güvenliğimin olmamasına rağmen gidecek yerim olmadığı için evimde kalmak zorundayım. Artık can yeleği giyerek uyuyacağım. Yaz geldiği için dalgalar daha fazla zarar vermez diye düşünüyorum ama önümüzdeki yıl ev tamamen yıkılır. Liman inşaatı ilerledikçe deniz seviyesi ve dalgalar yükseldi. Yıllardır burada yaşıyorum. Arsamın tapusu var. Sahil boyundaki arsaları parselleyip sattılar. Yıllar geçtikten sonra çıkın diyorlar. Bize kalacak yer göstersinler çıkayım, gidecek yerim yok."



Liman inşaatı başlamadan önce denizle ev arasında 150 metre olduğunu kaydeden Aydın, "Şimdi denizin içinde kaldık. Sahil boyunca 15'ten fazla ev bu durumda. Her geçen gün tehlike artıyor. Bir gece dalgalar beni ve evimin diğer yarısını da yutacak. Bazı vatandaşların arsaları denizin içinde kaldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde limanlar nehir ağzına yapılmaz. Limanın buraya yapılması hatalıydı" dedi.