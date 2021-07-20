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Karasu’da denize giren 32 kişi hastaneye başvurmuştu; kaşıntıların nedeni belli oldu

Deniz suyundan alınan numune temiz çıktı

20 Temmuz 2021 14:49

Sakarya’nın Karasu ilçesinde dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntılar oluştuğu deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntıların deniz anasından kaynaklandığı belirlendi. 

Karasu sahilinde dün denize giren bazı kişilerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Vücutlarında, kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi, hastaneye gitti. Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.00 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi. Ekipler sudan numune aldıktan sonra, ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.  (DHA)

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