Gazeteci yazar Nevzat Çiçek, referandum için yaptığı saha çalışmalarından bilgiler paylaştı. Çiçek, 16 Nisan’daki referandumda büyük önem taşıyan kararsız kişilerin AKP ve MHP tabanından olduğunu söylerken, “Bunların hala ikna edilebilmesi mümkün ama çalışma ve söylemlere bağlı” ifadelerini kullandı.

Çiçek’in Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

1- Özellikle bir çok yerde sessizlik hakim bunlar hala kararsız

2- Güneydoğuda özellikle Malatya-Bingöl-Adıyaman -Elazığ gibi yerlerde evet oyları çok çok belirgin 60-75 bandında

3- Sahada özellikle hayır cephesinin hem MHP'li muhalifler hem Saadet hem eski askerlerce oluşan hayır konvoyu-CHP çalışması belirgin

4- HDP belirgin bir hayır çalışması yürütmese de gerek eş başkanlarının içeride oluşu gerekse de tutuklamalar üzerinden tabanı tutuyor

5- Özellikle büyükşehirler Sahil ve iç anadolu seçimin sonucunu ciddi anlamda etkileyecek burada özellikle ülkücelerin tavrı belirleyici

6- Kararsızların büyük kısmı AK Parti ve MHP tabanında yer alıyor bunların hala ikna edilebilmesi mümkün ama çalışma ve söylemlere bağlı

7- Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inmemiş olsaydı AK Parti'nin işi gerçekten zordu kampanyayı Cumhurbaşkanı götürüyor

8- Seçmenin sandığa katılım oranı referandum sonucunu belirleyecek en önemli faktörlerin başında geliyor

9- Bıçak sırtı seçimde Gönülleri alabilenler Kararsızları ve Seçmenini ikna edebilenler Son günlerde sıkı çalışanlar ipi göğüsler

10-Evet te çıksa hayır da çıksa partiler gelecekle ilgili yine bu seçmenin karşısına çıkacak...Millet geleceğinden emin olmak istiyor

11- Bu seçimde rehavete kapılan kaybeder