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Politika

Kararsızlar üçüncü partiyi oluşturdu

Son araştırmaya göre, seçimde siyasi partilerin durumunu 'kararsız' ve 'kızgın' seçmen belirleyecek.

19 Şubat 2011 02:00

T24 - Son araştırmaya göre, seçimde siyasi partilerin durumunu 'kararsız' ve 'kızgın' seçmen belirleyecek. Oy kullanacak seçmenin 5'inden biri kararsız veya kızgın.

Habertürk Gazetesi'nde yayınlanan ankete göre en sıkıntılı parti MHP. Önceki araştırmaya göre Saadet Partisi'nin oyları yüzde 75 oranında düşüş gösterdi ve bu sonuç AKP'ye büyük katkı sağlamış durumda.

AKP'nin yüzde 37,9'la ilk sırada çıktığı ankette, CHP yüzde 20.5, MHP ise barajın bir hayli altında yüzde 8.5 oranında görünüyor. Kararsızlar ise yüzde 11,9'la "üçüncü parti" konumunda. Ankete göre "boş oy atarım" diyenler de yüzde 8.4 oranında.

Yüzde 20.3'lük "Kararsız" ve "Boş atarım" diyen seçmenin oyları partilere dağıtıldığında ise ortaya çok farklı bir sonuç çıkıyor. Saadet Partisi'nin eriyen oylarıyla birlikte AKP yüzde 49,6'yla "yüzde 50 hedefi"ne büyük ölçüde yaklaşırken, CHP'nin oyu yüzde 26,6'ya çıkıyor. Kararsızlar dağıtılmadan baraj altında görünen MHP ise 11,3'le üçüncü sırada yer alıyor.


SP'nin oyları eridi

Konsensus'un bir önceki araştırmasına göre oyları 3,6 artarak yüzde 49.6'ya ulaşan AKP'nin bu yükselişindeki en büyük etken ise Saadet Partisi'nin eriyen oyları. Önceki araştırmada 3.2 olan SP'nin oyları 0.8'e gerilemiş durumda.

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