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Dünya

Kararsız kadına 'çifte koca' anlaşması

Kenya'da bir kadın âşık olduğu iki adam arasında tercih yapamayınca ikisiylede evlendi. Kocalarına sözleşme imzalatan kadın, bu yolla olası bir husumeti engellemeyi umduğunu belirtti

27 Ağustos 2013 15:26

Bir Afrika ülkesi olan Kenya'da bir kadın iki sevgilisi arasında kararsız kalınca çareyi iki erkekle de evlenmekte buldu. İki kocasıyla birlikte yaşayacağını belirten kadın, erkekler arasında kavga çıkmasını engellemek için bir de kocalarıyla sözleşme yaptı.

BBC'de yayımlanan habere göre, Kenya’nın Mombasa kentinde yaşayan üçlü arasında yapılan anlaşmaya göre, herhangi bir günde hangi erkeğin yanında kalacağına kadın karar verecek.

Doğacak çocukları büyütme sorumluluğu ise her iki erkeğe birden ait olacak.

İki kocayla birden evlenmeden önce dul olan ve iki çocuğu bulunan kadının kocalarından Sylvester Mwendwa, diğer koca Elijah Kimani’yi rakip olarak görmediğini belirterek, “Artık daha mutlu olacağız” dedi.

Birden fazla erkekle birden evlenmek anlamına gelen poliandri Kenya’da görülmemekle birlikte herhangi bir yasal engel de bulunmuyor.

Üçlünün komşuları ise evlenmeden önce erkeklerin kadın için sürekli birbirleriyle kavga ettiklerini belirterek, sözleşmeli evliliğin buna bir çözüm getireceğini umduklarını söylüyor.

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