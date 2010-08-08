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Politika

KARARNAME HAZIR İZMİR (A.A)

08 Ağustos 2010 23:57

-KARARNAME HAZIR İZMİR (A.A) - 08.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bakanlar Kurulu olarak Genelkurmay Başkanımızla ilgili kararnameyi hazırladık ve Ankara'ya döner dönmez bu akşam Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz ve yarınki Resmi Gazete'de kararname açıklanmak suretiyle artık bu işi noktalamış olacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan İzmir Devlet Tiyatrosu'nun tadilatı yapılan Konak Sahnesi'nin açılış töreninden sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. YAŞ kararlarıyla ilgili bir soru üzerine Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Birinci Ordu Komutanımızın da, Ege Ordusu Komutanımızın da, Harp Akademileri Komutanımızın da atamaları, daha doğrusu inhası, Milli Savunma Bakanı tarafından yapılmış bulunuyor. Bakanlar Kurulu olarak Genelkurmay Başkanımızla ilgili kararnameyi hazırladık ve Ankara'ya döner dönmez bu akşam, Cumhurbaşkanımıza da takdim edeceğiz ve yarınki Resmi Gazete'de kararname açıklanmak suretiyle artık bu işi noktalamış olacağız.''

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