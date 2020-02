Kararname bekleyen kamu müteahhitleri, temsili cenaze namazı kıldı

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA’da 7 aydır fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi çıkmadığı için iflasın eşiğine geldiklerini belirten bir grup kamu müteahhidi, üzerinde \'Fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi bekleyen kamu müteahhitliği ölmüştür\' yazılı tabutun önünde temsili cenaze namazı kıldı.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ihaleli işlerde demire ve çimentoya yüzde 50, akaryakıta yüzde 25 zam geldiğini, bankaların da faiz oranını yüzde 135 artırdığına değinerek, \"Bankalar verdikleri kredileri tekrar çağırmakta. Türkiye\'deki müteahhitlik bitmiş durumda. Kamu müteahhitleri, fiyat verdiği dönemdeki fiyatıyla çalışmaktadır. Bu aradaki farkı istiyoruz. Çok muzdarip durumdayız. 7 aydır tüm kamu müteahhitleri bu kararnameleri beklemektedir. 4 ayrı bakana sorunlarımızı anlattık ama çözüm bulamadık. Cumhurbaşkanımız her konuya düzgün bir yaklaşım sergilemektedir. Ancak biz zannediyoruz ki; Cumhurbaşkanımızın bu konudan haberi yok. Bu sorunun önüne geçilemezse, büyük bir sosyolojik travma yaşanacak\" dedi.

\'250 SEKTÖRÜ İLGİLENDİRİYOR\'

Müteahhit Saim Azmaz ise can çekişen müteahhitliğin durumuna dikkat çekmek için temsili cenaze namazı kıldıklarını belirterek, \"Hükümetimize buradan çağrı yapıyoruz. Can çekişen müteahhitlerimizin yaşama tutunması için bu kararnamelerin ivedilikle çıkarılmasını bekliyoruz. Aksi halde nesil tükenecek, bitecek. Müteahhitlik kalemi 250 sektörü ilgilendiriyor. Herkes mağdur durumda, perişan durumda\" diye konuştu.



