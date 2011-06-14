Kararı yanlış anlayınca hakime hakaretten tutuklandı



T24- Otomobilinin aküsünü çalan hırsızları dövmekten tutuksuz yargılandığı mahkemede, kadın hakimin ’hükmün açıklanmasının 5 yıl ertelenmesi’ kararını yanlış anlayan ve 5 yıl hapis yatacağını sanarak, ’sizin de mahkemenizin de’ diye bağırıp, duruşma tutanaklarını yırtan ’Pala Yasin’ lakaplı boksör Yasin Aytekin tutuklandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı taşeron temizlik şirketinde çalışan ve boks sporuyla uğraşan 23 yaşındaki Yasin Aytekin, kendisine ait otomobilin aküsünü çaldıkları iddiasıyla 4 kişiden şikayetçi oldu. Polisin hırsızların izine ulaşamaması üzerine aküyü çalan 4 kişiyi bulan Aytekin, cezalarını dayakla verdi. İddiaya göre hırsızlık yapanları yumrukları ile hastanelik eden Yasin Aytekin, dayak yiyenlerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Hakkında dava açılan Aytekin’in tutuksuz yargılanmasına başlandı.

Kararı yanlış anladı

3’ncü Sulh Ceza Mahkemesi’nde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yasin Aytekin, 8 Haziran günü karar duruşmasına çıktı. Duruşma sonunda Hakim Hülya Akar, Yasin Aytekin’le ilgili mahkemenin verdiği hükmün açıklanmasının 5 yıl ertelendiğini açıkladı. Aytekin ise iddiaya göre erteleme kararını yanlış anladı ve 5 yıl hapis yatacağını sandı. Öfkelenen Aytekin hakime, "Sizin de, mahkemenizin de. Ben bir daha gelmem" diye bağırarak, verilen duruşma tutunaklarını yırttı. Ayrıca Hakim Hülya Akar’a yöresel şiveyle "Hele sufatına (yüzüne) bak şunun" diye hakaret etti.

Hakim Hülya Akar’ın şikayeti üzerine duruşma çıkışı gözaltına alınan Yasin Aytekin, Cumhuriyet Savcılığı’nın tutuklama talebiyle nöbetçi 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yasin Aytekin, ’mahkemenin huzurunu bozmak ve görevli hakime hakaret’ suçlarından tutuklanarak Erzurum E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.