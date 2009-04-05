Karargâh Evleri savcısından Taraf’a dava

Karargâh Evleri soruşturmasını yürüten Askeri Savcı Hava Hâkim Yüzbaşı Mehmet Çelik, mal beyanıyla ilgili haberler yayımlayan Taraf gazetesine 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.



Hâkim Yüzbaşı Mehmet Çelik’in avukatı Arif Doğu tarafından açılan davanın dilekçesinde, 12 Mart 2009 tarihinde, Taraf gazetesinde, Mehmet Baransu tarafından kaleme alınan “Karargâh Evleri Soruşturmasını Genelkurmay Bu Yüzbaşı’ya Teslim Etti, Dünyanın En Zengin Askeri Savcısı, Serveti 3 Yılda Bir Trilyon Arttı, Evrakta Sahtecilik Bile Yapmışlar” başlıklarıyla haber yayımlandığı anımsatıldı.



Haberde, Çelik’in, “kişilik haklarına yönelik olmak üzere yalan, iftira ve hakaretlere yer verildiği ve yargının etkilenmeye çalışıldığı” belirtilen dilekçede, “kısmen gerçekdışı bilgilere kasten gerçekdışı eklemeler yapılarak, abartılarak, kamuoyunu bilgilendirme güdüsü dışında Çelik’e yönelik adeta taraflı, yargısız ve medyatik bir linç operasyonu ve kampanyasına başlandığı” vurgulandı. Dilekçede, “Böylesine çirkin bir şekilde sürdürülen kampanyada, tüm etik değerler ayaklar altına alınmış ve yasal düzenlemeler çerçevesinde suç teşkil edecek şekilde gizli belgelerin yasadışı yollardan elde edilip açıklanmasından dahi çekinilmemiştir” denildi.



Yasa uyarınca mal bildirimlerinin gizli olduğuna işaret edilen dilekçede, bu kapsamda yargı makamlarınca, gizli belgelerin elde edilip yayımlanmasında sorumluluğu bulunanların tespiti ve cezalandırılması yolunda yasal soruşturma başlatıldı. Dilekçede, Taraf gazetesi sahibi Başar Arslan, genel yayın yönetmenleri Ahmet Altan ve Alev Er ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Adnan Demir ve muhabir Mehmet Baransu’dan 250 bin TL manevi tazminat istendi.

