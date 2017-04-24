Karar'dan 'evet'çi kadınlara sansür!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, referandumdan sonra “Evet”çilerin kutlaması sırasında çekilen bir fotoğrafın sansürlenerek kullanıldığını yazdı. Hakan'ın paylaştığı fotoğrafa göre Karar gazetesi, genç kadınların yer aldığı fotoğrafta kadınların göbeklerini sansürledi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu iki fotoğraf karesinde de...

“Evet” oyu vererek Hayrettin Hoca’nın farzını yerine getiren genç kızlarımızı görmektesiniz.

Sağdaki fotoğraf karesi, genç kızlarımızın gerçek durumlarını yansıtmakta... Yani oynanmamış... Yani sansürlenmemiş... Yani olduğu gibi yansıtılmış...

Soldaki fotoğraf karesi ise Karar gazetesinde yayınlandı. Burada açık göbeklerin “fotoşop” marifetiyle kapatıldığını, dekoltelerin örtüldüğünü görüyoruz...

Bu konuda kimsenin ama kimsenin değil, sadece “evet” çıktı diye sevinen bu genç kızların fikrini merak ediyorum.”