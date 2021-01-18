Karar yazarlarının adını vererek "MHP'yi hafife almasınlar" diyen Bahçeli'ye sosyal medyada tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar." sözlerine sosyal medyadan tepki geldi.

MHP lideri Bahçeli açıklamasının devamında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak, "Serok Ahmet’in gündemde olduğu her dönemde Türkiye’de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP’yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır" ifadelerini kullandı.

Babacan: Tehditlerinizle basını susturamazsınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Daha geçen hafta iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardından iktidar ortağı yine üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır. Siyasetçinin görevi öfkeyi teşvik etmek değildir. Tehditlerinizle basını susturamazsınız." şeklinde yanıt verdi.

Yeneroğlu: Gazetecilere acilen koruma tahsis edilsin

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Bahçeli'nin sözlerini kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecileri açıkça hedef gösteren ve suç işleyen MHP Genel Başkanı'nı şiddetle kınıyorum. Basın özgürlüğüne ve demokrasimize yönelik bu saldırıya karşı tüm demokratların tutum alması zorunludur. Ak Parti de şiddete mesafe koymayan ortağı ile ilişkisini sonlandırması gerekir. Tehdit edilen gazeteci arkadaşlarımız Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol yalnız değiller. Kendilerine acilen koruma tahsis edilmesi gerekir. Devamlı anayasal haklara saldıran ve şiddete mesafe koymayan parti yöneticilerinin suçları artık yargının gündemine girmesi gerekir."

Ümit Kıvanç: Bahçeli'nin Taha Akyol'u tehdit etmesi tarihi bir hadise

Gazeteci Ümit Kıvanç, "Bahçeli’nin Taha Akyol’u tehdit etmesi tarihî bir hadise. 1970’lerden bu yana ne sular akmış köprülerin altından…" dedi.

Çalışkaner: Umarım bu gazetecilere de bir saldırı olmaz

Artıbir Kamuoyu ve Pazar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, "Umarım bu gazetecilere de bir saldırı olmaz." yorumunda bulundu.

Ne olmuştu? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu 15 Ocak 2021 Cuma günü 1,5 saat arayla saldırıya uğramıştı. Uğuroğlu'na saldırı düzenleyen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, Özdağ'a saldıranların arandığı belirtilmişti. Saldırılar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'ın, Yeniçağ gazetesini ziyareti sırasında dile getirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri kaleme alan Orhan Uğuroğlu'nun yazısının yayımlanmasından iki gün sonraya rastladı. Eli kırılan, yaralandığı bölgeye 17 dikiş atılan Selçuk Özdağ; "Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar" diyerek saldırıdan MHP'yi sorumlu tutmuştu. Saldırının ardından Özdağ ne demişti? Saldırının ardından KRT'ye bağlanan Selçuk Özdağ, şunları söylemişti: "Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu... Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek ateş etmesek belki de ölmüştüm. Susmayacağım, korkmayacağım. Gençleri de kimse kullanmasın, gençler kullandırtmayın kendinizi. Ben soru sordum 17-25 Aralık Bahçeli için ne ifade ediyor dedim." Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye 'saldırı' tepkisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuya ilişkin yaptığı bir açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama beklediklerini belirterek MHP lideri Bahçeli'nin de 10 saattir açıklama yapmamasına tepki göstermişti. Davutoğlu, "Türkiye'yi daha otoriter bir rejime yöneltmeye çalışırlarsa bilsinler ki, bir daha bu ülkede dikta rejimlerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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