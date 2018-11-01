Karar yazarından 'rektör' yorumu: Fetva kaosu değil itaat kaosu da çıkardı

Karar yazarı Akif Beki, 'Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz' diyen ardından da istifa eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın açıklaması için, "Allah şaşırtmasın, rektörlük makamını fetva makamı zannediyor. Sayın rektörün sadece fetva kaosu değil itaat kaosu da çıkardığını söyleyebiliriz. Kimin kime üstün gelip karşısında hazır ola geçireceği belli olmaz. Durdurun bakalım kaosu, durdurabilirseniz" vurgusu yaptı.

Akif Beki, Prof. Ramazan Taşaltın’ın, kendisini Harran Üniversitesi’ne rektör atayan iradeye minnet ve bağlılığının, takdire şayan olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaranayım derken baltayı taşa vurdu. İslamcıları partiden tasfiye tartışmasında, ‘tekkeye mürit aramıyoruz’ demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Devlet başkanından memura, amirden aile reisine kadar herkes kendi çapında bir emir sahibidir diyor hoca.

Ayrıca, Allah ve peygambere itaatle, diğerlerine itaat yükümlülüğü bir değildir. Muhatapları, emri sorgulayıp itiraz edebilir.

Başka hiçbir otoritenin sözü, Allah’ın emri ve peygamberin kavli gibi iman konusu yapılamaz.

Sayın rektörün sadece fetva kaosu değil itaat kaosu da çıkardığını söyleyebiliriz.

Kimin kime üstün gelip karşısında hazır ola geçireceği belli olmaz. Durdurun bakalım kaosu, durdurabilirseniz."

Akif Beki'nin "Nasıl itaat edeceğini şaşıran bir rektör" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz