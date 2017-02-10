Karar yazarından: Bizi bitirirse paçozluk, kalitesizlik bitirir; biz bitiririz

Karar yazarı Hakan Albayrak, son KHK ile yapılan akademisyen ihraçlarına yönelik eleştirilerine bugün de sosyal medyada iktidara yakın yazarlar ve siyasetçilerin yorumlarını alıntılayarak devam etti. Albayrak, 7 Haziran seçiminde Uşak'tan AKP aday adayı olan, ancak seçilemeyen Eyüp Gökhan Özekin'in “Bizi bitirirse paçozluk, kalitesizlik bitirir. Biz bitiririz" sözüne de yer verdi.

Albayrak'ın Karar'da "İktibaslar" başlığıyla yayımlanan (10 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Muhsin Yazıcıoğlu:

“Bu seçimler ülkemiz için istikrara vesile olsun. Allah, memleketimizi terörden, selden, felaketlerden, zelzeleden korusun. Allah, ülkemizin birliğini beraberliğini bozmasın. Seçimler bir kavga aracı olmamalı. Size de bir tavsiyede bulunmak istiyorum: Sakın akşam televizyonlara bakıp da liderlere ve onların metotlarına kapılmayın. Sel gider kum kalır. Bu seçim de gidecek, ama siz komşu olarak, akraba olarak, hemşehri olarak yine birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Seçimler elbette tartışma alanı, elbette eleştiri yapılacak, adaylarımız yapacaklarını anlatacaklar; ama hiçbir zaman üslup, yüz yüze bakmayı engelleyecek olmamalı. Şu sokaktan gidince öbür sokakta rakibiyle karşılaşacak adaylarımız, elinizi uzatıp tokalaşacak kadar arada mutlaka nezaket bırakmalı. Ve hepiniz de birbirinize nezaket bırakmalısınız.”

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Adem Özköse:

“Hepimizin dönem dönem üslup hataları olmuştur. Fakat iş işten geçmiş değil. Gelin hep birlikte bir üslup, düzey seferberliği başlatalım. Vatan, millet ve ümmetin düşmanlarına karşı dimdik duralım. Fakat Müslümanca, beyefendice bir üsluba sahip olmak gibi bir önceliğimiz olsun.”

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Taha Kılınç:

“2011’de Arap Baharı başlarken bir Twitter hesabı açmıştım. Zamanla, olayların da ilerlemesiyle okumalarımı, gözlemlerimi ve dikkatimi çeken şeyleri paylaştığım bir pencereye dönüştü o hesap. Sayısız insan tanıdım o sayede, çok kıymetli dostlar kazandım. Ama artık yormaya başladı beni Twitter. Özellikle son zamanlarda Müslüman camiaya ve medyaya tebelleş olan, sınır ve çizgi tanımayan azgın bir güruhun zehirli dili, beni o ortamda daha fazla durmamam gerektiğine ikna etti. Hesabımı kapattım.”

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Eyüp Gökhan Özekin:

“Bizi gâvur dostu FETÖ, 30’larda kalmış Kemalistler, etnikçi PKK vs bitiremez. Bizi bitirirse paçozluk, kalitesizlik bitirir. Biz bitiririz.”

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Gökhan Özcan:

“Bir Müslüman olarak, Allah’a inanan insanların birbirleri için de güvenli sığınaklar olabilmelerini diliyorum yeniden.”