Karar yazarından AKP'ye: Bu kadar sert ve agresif bir kampanya yürütülmesini anlamıyorum

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına yönelik olarak yürüttüğü "Evet" kampanyasını eleştirdi. "Doğrusu ben AK Parti’nin bu kadar sert ve agresif bir kampanya yürütmesini anlamakta güçlük çekiyorum" diyen Ocaktan, "Bir kere AK Parti’nin en son 1 Kasım seçimlerindeki oyu yüzde 49.5’tur. MHP’nin üçte biri bile ‘evet’ oyu verse iki partinin toplamı asgari yüzde yüzde 53 civarında olacaktır" ifadesini kullandı.

Mehmet Ocaktan'ın "AK Parti için başarının sırrı pozitif kampanya" başlığıyla yayımlanan (24 Mart 2017) yazısı şöyle:

Özellikle AK Parti tabanından yansıyan yorumlara bakarak söylemek gerekirse, kampanyada bir strateji hatası olduğu anlaşılacaktır. Açıkçası taban, böylesine sert bir kampanya söyleminin toplumda AK Parti’nin kendi yüzde 49.5 oy veren seçmeniyle ilgili bir güvensizlik algısı oluşmasından endişe ediyor.

"Doğrusu ben AK Parti’nin bu kadar sert ve agresif bir kampanya yürütmesini anlamakta güçlük çekiyorum. Bir kere AK Parti’nin en son 1 Kasım seçimlerindeki oyu yüzde 49.5’tur. MHP’nin üçte biri bile ‘evet’ oyu verse iki partinin toplamı asgari yüzde yüzde 53 civarında olacaktır"