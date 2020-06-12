Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert: Biz normale biraz erken ve biraz da fazla döndük

Karar Gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin faydasının görüldüğünü ancak bir yandan da hayatın devam etmesi gerekliliğine vurgu yaparak, "Ekonomi diye bir şey vardı, fabrikaların, dükkanların, kahvelerin, lokantaların çalışması gerekiyordu, yoksa sağlığı düzeltelim derken ekonomiyi kaybedebilirdik. Bir yerden başlamalıydık normalleşmeye, başladık.

Hızlı başladık. Eğer Covid 19’un yayılma kabiliyetiyle ilgili hastalığın ortaya çıktığı, Şubat, Mart aylarındaki bilgilerimiz doğruysa...

Yani bir kişi hastalığı 60 kişiye kadar bulaştırabiliyorsa. Umreden veya Avrupa’dan gelen üç beş kişi hasta sayımızı birkaç günde yüzlere, binlere çıkarabiliyorsa, bunlar gerçekse...

Korona virüsü henüz bizim lehimize bir mutasyona uğramadıysa, yani bizi öldürme kabiliyeti azalmadıysa... Biz normale biraz erken ve biraz da fazla döndük." diye yazdı.

Yusuf Ziya Cömert, maske kullanımının azaldığını, maskelerin doğru kullanılmadığa işaret ederek, "Şehirden şehire rahat gidiyoruz. Bilmiyoruz, belki de İstanbul bütün şehirlerimize hastalık ihraç ediyor.

Siyasetin de dibini bulduk. Vatan, Millet, Sakarya, tam gaz gidiyoruz. Bilim kurulu sanki biraz arka plana düştü. Sanki konuşup konuşup dağılıyorlar, öyle değildir eminim, fakat öyle bir izlenim oluştu.

Mesela kısıtlamaların kaldırılması bilim kurulunun mu tavsiyesi yoksa siyasetin mi tercihi tam anlaşılamadı. Hele son sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat üstlendi." ifadelerini kullandı.

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