Karar yazarı Yıldıray Oğur: Virüs nasıl 1000’in üzerine çıktı?

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, 14 Temmuz tarihinden 3 Ağustos'a kadar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının 1000'in altında tutulmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Ne oldu da bir anda bu rakamlar 1100’lü rakamlara çıktı ve böyle devam ediyor? Aslında bakıldığında 900 olmuş, 1100 olmuş arada büyük bir fark yok gibi görünüyor. Süreç yönetimi ve açıkladığı rakamlar konusunda toplumun önemli bir kesiminin güvenini kazanmış Sağlık Bakanlığı’nın bu güven ilişkisini bozacak bir risk alması da mantıklı görünmüyor." diye yazdı.

Yıldıray Oğur, bir okurundan gelen e-postaya yer verdiği "Virüs nasıl 1000’in üzerine çıktı?" başlıklı yazısında, "Yani artık herkesin şüphelendiği 20 gün boyunca istikrarlı 900’lerdeki günlük vaka sayısının sebebinin AB’nin seyahat kısıtlaması kaldırma kriterlerini karşılamak olduğunu söylüyor okur." ifadelerini kullandı.

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