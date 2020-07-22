Karar yazarı Yıldıray Oğur: Türkiye'de internet denetimsizmiş gibi konuşmak da, düzenlemeyi Almanya ve Fransa'yla kıyaslamak da epey ayıp oluyor

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, AKP'nin Meclis'e sunduğu sosyal medya düzenlemesini değerlendirdiği yazısında, Türkiye'nin Twitter'a en çok mahkeme kararı gönderen ülke olduğu ve en çok tweet kalırma talebinde bulunan ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını belirterek, "EngelliWeb 2019 raporuna göre Türkiye'de 2019 sonu itibarı ile 408.494 web sitesi, 130.000 URL adresi, 7.000 Twitter hesabı, 40.000 tweet, 10.000 YouTube videosu ve 6.200 Facebook içeriği erişime engelli.

Bunların arasında yakın zamana dünyada eşi benzeri olmayan bir biçimde 2.5 yıl boyunca Wikipedia, 2007-2010 arası Youtube, 2014-2016 arası zaman Twitter, Paypal, Booking, Wikileaks gibi siteler de var. Daha yeni RTÜK’ün Netflix’teki bir dizinin senaryosuna müdahale ettiği de ortaya çıktı. İşte Türkiye’de internetin “denetimsiz” denen hali bu." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, sosyal medya paylaşımları nedeniyle çok sayıda insanın cezaevinde olduğunu ve her gün benzer sebeplerden insanların gözaltına alındığına işaret ederek, "Türkiye’de internet denetimsizmiş gibi konuşmak da bizdeki düzenlemeyi Almanya ve Fransa ile kıyaslamak da epey ayıp oluyor.

O ülkelerden bir örnek alınacaksa listenin başında internet düzenlemeleri değil, ifade hürriyeti ve hukuk standartları gelir.

Bu tasarıya gözü kapalı “evet” diyecek milletvekilleri, yarın bu yetkilerle Twitter, Youtube ya da Netflix kapatılırsa ya da bant genişlikleri düşürülürse, yani bir dizi, bir video izlemek imkansız hale gelirse çocuklarına ne diyeceklerini de herhalde şimdiden düşünmüşlerdir." diye yazdı.

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