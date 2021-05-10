T24 LogoT24 Logo
Medya

Karar yazarı Yıldıray Oğur: Sedat Peker soruncaya kadar kimsenin aklına Mehmet Ağar ve oğlunun hangi parayla Bodrum'daki milyar dolarlık marinanın sahibi olduğu sorusunu sormak gelmedi

AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ve babası Mehmet Ağar.

10 Mayıs 2021 08:30

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, 3 video yayınlayan ve çeşitli iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarının milyonlarca kez izlendiğini belirterek, "Sedat Peker, soruncaya kadar kimsenin aklına Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı yapmış Mehmet Ağar ve oğlunun hangi parayla Bodrum’daki milyar dolarlık marinanın sahibi olduğu sorusunu sormak gelmedi.

Siyasetçilerin ricasıyla mafyaya daha kaç insanın dövdürüldüğünü de bilmiyoruz. Aslında Peker de bunları bize anlatmayı pek düşünmüyordu." diye yazdı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına işaret eden Oğur, "Bakanlık özetle diyor ki, bir ara iktidarı desteklerken kendisine dokunulmamış olmasının sebebi “iş insanıyım, bu işlerden çekildim demesiymiş.” Ama sonra “yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiş” ve operasyon yapılmış.

Organize suçun bile suç olup olmadığının iktidarı destekleyip desteklememekle değiştiği bir ülkede bir iktidarın organize suçla mücadele ettiğine kim inanır? Böyle bir ülkede yurtdışına gitmiş Sedat Peker’in videolarının milyonlarca kez izlenmesine neden şaşıralım. Üstelik anlattıkları dizi değil..." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

yıldıray oğurkarar gazetesimehmet ağarsedat peker videosedat peker
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24