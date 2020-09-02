Karar yazarı Yıldıray Oğur: Savunma sanayinde, teknolojide, tarımda yerlilik ve millilik hedefi iyi olabilir ama hukuk bu alanlardan biri değil

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Yargıtay başkanlarının adli yıl açılış konuşmalarına dönemin ruhunun sindiğini belirterek, "Ama yine de bu konuşmalarda lafta da olsa temel hukuki değerler, normlar özenle vurgulanırdı. Mesela “evrensel hukuk” gibi. Ama yine dönemin ruhuna uygun olarak, ilk defa hukukun evrenselliğine değil milliğine vurgu yapan, hatta yerli hukuk üretip ihraç etmekten bahseden bir Yargıtay başkanı dinledik."

Yıldıray Oğur, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Adli Yıl Açılış'ında yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Savunma sanayinde, teknolojide, tarımda yerlilik ve millilik hedefi iyi olabilir ama hukuk, yerlilik ve milliğin iyi olacağı alanlardan biri değil." ifadelerini kullandı.

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